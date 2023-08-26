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Вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Авария произошла Сузунском районе

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Обстоятельства ДТП устанавливаются

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Днем 26 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария произошла в Сузунском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.

59-летний водитель, лишенный водительского удостоверения, ехал за рулем автомобиля Mazda. Во время обгона мужчина не справился с управлением, съехал в левый кювет и перевернулся, — говорится в сообщении.

В результате аварии погибла пассажирка Mazda, на вид 40–45 лет. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на Советском шоссе произошло смертельное ДТП. В аварии погибла девушка, еще 6 человек пострадали.

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