Вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Днем
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В результате аварии погибла пассажирка Mazda, на вид
Ранее на Советском шоссе произошло смертельное ДТП. В аварии погибла девушка, еще
Авария произошла Сузунском районе
Днем
—
В результате аварии погибла пассажирка Mazda, на вид
Ранее на Советском шоссе произошло смертельное ДТП. В аварии погибла девушка, еще
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