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Погибла девушка, 6 человек пострадали: во время ДТП на Советском шоссе «Тойота» вылетела на красный

Публикуем видео с последствиями аварии

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Удар был очень сильным

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«Тойота Калдина» проехала на перекрестке на красный сигнал светофора и врезалась на встречке в «Сузуки Гранд Витара» на Советском шоссе. Один человек погиб и еще шестеро получили травмы.

ДТП произошло в 14:25.

— 24-летний водитель «Тойота Калдина» на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с встречным автомобилем «Сузуки Гранд Витара», который осуществлял левый поворот на разрешающий сигнал светофора, — сообщил Андрей Кузнецов, первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, в своем официальном Telegram-канале.

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Видео: читатель НГС Евгений

На месте погибла пассажирка «Тойоты».

— Получили ранения различной степени тяжести водитель и 3 пассажира «Тойоты», а также водитель и пассажир «Сузуки», — добавил Андрей Кузнецов.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, врачи и пожарные.

22 августа в обед на 78-м км автодороги в сторону Ленинска-Кузнецкого Mitsubishi Outlander столкнулся с КАМАЗом. Погибли две пассажирки иномарки, водитель и малолетний пассажир госпитализированы.

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