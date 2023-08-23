Погибла девушка, 6 человек пострадали: во время ДТП на Советском шоссе «Тойота» вылетела на красный

«Тойота Калдина» проехала на перекрестке на красный сигнал светофора и врезалась на встречке в «Сузуки Гранд Витара» на Советском шоссе. Один человек погиб и еще шестеро получили травмы.
ДТП произошло в 14:25.
— 24-летний водитель «Тойота Калдина» на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с встречным автомобилем «Сузуки Гранд Витара», который осуществлял левый поворот на разрешающий сигнал светофора, — сообщил Андрей Кузнецов, первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, в своем официальном Telegram-канале.
На месте погибла пассажирка «Тойоты».
— Получили ранения различной степени тяжести водитель и 3 пассажира «Тойоты», а также водитель и пассажир «Сузуки», — добавил Андрей Кузнецов.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, врачи и пожарные.
22 августа в обед на 78-м км автодороги в сторону Ленинска-Кузнецкого Mitsubishi Outlander столкнулся с КАМАЗом. Погибли две пассажирки иномарки, водитель и малолетний пассажир госпитализированы.