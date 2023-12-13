Троллейбус с пассажирами врезался в столб на Бориса Богаткова в Новосибирске

В Новосибирске вечером 13 декабря на улице Бориса Богаткова троллейбус №7, в котором находились пассажиры въехал в столб. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС Максим.
— Авария произошла примерно в 17:30 рядом с остановкой Федосеева. Не понятно по какой причине, троллейбус полный людей влетел в столб. На сколько знаю, в аварии пострадал водитель, насчет пострадавших среди пассажиров неизвестно, — пояснил Максим.
По словам сибиряка, на месте аварии работает карета скорой помощи и реанимация.
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Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на улице Бориса Богаткова напротив дома №165. Троллейбус ехал в сторону улицы Федосеева.
— По предварительной информации, водитель троллейбуса, уходя от столкновение с попутным автомобилем, выехал на правую обочину, после чего совершил наезд на световую опору, — пояснили в ведомстве.
В момент аварии в троллейбусе находилось 10 пассажиров. В ДТП пострадали водитель, кондуктор и 2 пассажира. В результате аварии водитель оказался зажат, его извлекли сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы. Его и пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Ранее в новосибирском поселке Кольцово автомобиль Toyota въехал в столб, и его смяло пополам.