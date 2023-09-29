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Тема дняАвтомобиль намотало на столб в Кольцово
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Автомобиль намотало на столб в Кольцово — удар пришелся на сторону водителя

Инцидент произошел вечером

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В Кольцово автомобиль врезался в столб и его смяло пополам

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Вечером 28 сентября в новосибирском поселке Кольцово автомобиль Toyota въехал в столб, и его смяло пополам. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ54 Black».

На кадрах с места ДТП видно, что столб подмял под себя дверцы и лобовое стекло машины. Внутри покосился руль, и лежит множество осколков.

— Автомобиль крепко обнимает столб аккурат водительской стороной, — сказано в публикации.

О пострадавших не сообщается. НГС обратился в Госавтоинспекцию за подробностями аварии.

Вчера мы также рассказывали о том, что «Волга» насмерть сбила 21-летнюю девушку на проспекте Маркса. Стало известно, как так получилось.

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