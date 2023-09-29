Автомобиль намотало на столб в Кольцово — удар пришелся на сторону водителя

Вечером 28 сентября в новосибирском поселке Кольцово автомобиль Toyota въехал в столб, и его смяло пополам. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ54 Black».
На кадрах с места ДТП видно, что столб подмял под себя дверцы и лобовое стекло машины. Внутри покосился руль, и лежит множество осколков.
— Автомобиль крепко обнимает столб аккурат водительской стороной, — сказано в публикации.
О пострадавших не сообщается. НГС обратился в Госавтоинспекцию за подробностями аварии.
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