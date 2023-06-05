freedom
СЕЙЧАС +34°С
Пробки 3/10
usd 80.88
eur 87.10
Тема дняСмотрим «Народную премию НГС» — трансляция
Все новости
Все новости
Народная премия НГСОбзор

Актриса из фильма «Чебурашка» вручила награду лучшему стоматологическому центру года — кто им стал?

Софья Зайка поделилась воспоминаниями о жизни в Новосибирске

Софья Зайка вышла на сцену вместе с Павлом и Андреем Павленко

Поделиться

Актриса из фильма «Чебурашка» вручила награду лучшему стоматологическому центру города — им стала стоматологическая клиника «СтильДент». Софья Зайка, наиболее известная зрителям по роли Аси Королевой из сериала «Фитнес» вышла на сцену вместе с Павлом и Андреем Павленко — братья-близнецы являются участниками новосибирской команды регби на колясках.

В 9 лет Павел и Андрей узнали, что планы на жизнь придется изменить из-за аутоиммунного заболевания.

— В один момент я проснулся, у меня колено отекло одно, а через три месяца у брата то же самое, — вспоминает Павел. Заболевание развивалось постепенно, через 10 лет им пришлось сесть в коляски.

Софья Зайка до 2017 года она жила в Новосибирске

Софья Зайка до 2017 года она жила в Новосибирске

Поделиться

Софья Зайка до 2017 года она жила в Новосибирске, окончила НГТИ и попала в мастерскую Сергея Афанасьева. Два года Софья проиграла в театре, а после решила двигаться дальше и отправилась покорять столицу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Софья сообщила, какие места любит посещать в Новосибирской области

Видео: Алена Золотухина/NGS.RU

Во время церемонии награждения Софья сообщила, какие места любит посещать в Новосибирской области.

— Стараюсь как чаще ездить в Новосибирск, потому что для меня это место силы. Люблю гулять в нашем прекрасном зоопарке, по прекрасному Академу, купаться в Оби, в Обском мое, — сказала Софья. — У меня душа деревенская, много детства прошло в деревне. Я часто катаюсь, как приезжаю, в Ордынский, Чулымский районы. Это все мое, родное.

В 2021 году новосибирцы тоже выбирали лучший стоматологический центр — тогда им стал «Стиль Дент». Награду вручали няня для детей-сирот Зинаида Секачева и художник Ирина Верхградская, автор знаменитых на всю страну кукол-старичков.

Мы ведем онлайн-трансляцию о том, что происходит на «Народной премии НГС». Посмотреть трансляцию события можно на телеприставках «Электронного города» и в соцсети «ВКонтакте».

По теме

Народная премия НГССофья ЗайкаАктриса
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter