Актриса из фильма «Чебурашка» вручила награду лучшему стоматологическому центру года — кто им стал?

Актриса из фильма «Чебурашка» вручила награду лучшему стоматологическому центру города — им стала стоматологическая клиника «СтильДент». Софья Зайка, наиболее известная зрителям по роли Аси Королевой из сериала «Фитнес» вышла на сцену вместе с Павлом и Андреем Павленко — братья-близнецы являются участниками новосибирской команды регби на колясках.
В 9 лет Павел и Андрей узнали, что планы на жизнь придется изменить из-за аутоиммунного заболевания.
— В один момент я проснулся, у меня колено отекло одно, а через три месяца у брата то же самое, — вспоминает Павел. Заболевание развивалось постепенно, через 10 лет им пришлось сесть в коляски.
Софья Зайка до 2017 года она жила в Новосибирске, окончила НГТИ и попала в мастерскую Сергея Афанасьева. Два года Софья проиграла в театре, а после решила двигаться дальше и отправилась покорять столицу.
Во время церемонии награждения Софья сообщила, какие места любит посещать в Новосибирской области.
— Стараюсь как чаще ездить в Новосибирск, потому что для меня это место силы. Люблю гулять в нашем прекрасном зоопарке, по прекрасному Академу, купаться в Оби, в Обском мое, — сказала Софья. — У меня душа деревенская, много детства прошло в деревне. Я часто катаюсь, как приезжаю, в Ордынский, Чулымский районы. Это все мое, родное.
В 2021 году новосибирцы тоже выбирали лучший стоматологический центр — тогда им стал «Стиль Дент». Награду вручали няня для детей-сирот Зинаида Секачева и художник Ирина Верхградская, автор знаменитых на всю страну кукол-старичков.
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