«Многое остается за кадром»: 13-летняя Милана Хаметова получила статуэтку в номинации «Открытие года»

Блогер и певица Милана Хаметова победила в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk. На гала-ужине 13-летнюю девочку сопровождал ее продюсер Давид Манукян.
В социальной сети Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) 13-летняя Милана поблагодарила свою команду за помощь в развитии, а также сказала спасибо организаторам церемонии за вручение престижной награды и высокую оценку ее работы.
Дава тоже поделился своими эмоциями и выложил отдельный пост, в котором сообщил, что не зря 3 года назад он поверил в успех Миланы Хаметовой.
— Многое остаётся за кадром и кажется, что всё достаётся легко. Но это огромный путь состоящий из сложностей, падений, переживаний, бессонных ночей, бесконечных перелетов, репетиций, выступлений и т.д... Горжусь, что мы преодолеваем все сложности достойно, остаемся одной семьёй и транслируем правильные ценности для подрастающего поколения. Спасибо каждому причастному, — написал Давид Манукян в своих соцсетях.
Напомним, что известность к Милане Хаметовой пришла через TikTok — в Сеть она выкладывает преимущественно музыкально-развлекательный контент, песни, танцы. В 2020 году девочка начала работу с Давой — тот лично занялся продюссированием Миланы, разглядев в ней потенциал.
Весной 2021 года Милана Хаметова записала дебютную песню «Умка». Ролик набрал более 112 миллионов просмотров на YouTube, где у Миланы больше 6 миллионов подписчиков. Одна из последних работ Хаметовой — клип на песню «Краш», на сегодня видео набрало уже 11 миллионов просмотров. За прошедший год она выпустила дебютный альбом в жанре рэп и снялась в комедии «Не одна дома».
Клипы и видео Миланы Хаметовой часто становятся вирусными, дети и подростки снимают под них видео и выкладывают в Сеть. На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой более 500 000 слушателей — она очень популярна у детской аудитории.
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