«Многое остается за кадром»: 13-летняя Милана Хаметова получила статуэтку в номинации «Открытие года»

Дава тоже поделился своими эмоциями и выложил отдельный пост, в котором сообщил, что не зря 3 года назад он поверил в успех Миланы Хаметовой.

— Многое остаётся за кадром и кажется, что всё достаётся легко. Но это огромный путь состоящий из сложностей, падений, переживаний, бессонных ночей, бесконечных перелетов, репетиций, выступлений и т.д... Горжусь, что мы преодолеваем все сложности достойно, остаемся одной семьёй и транслируем правильные ценности для подрастающего поколения. Спасибо каждому причастному, — написал Давид Манукян в своих соцсетях.

