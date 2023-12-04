Филипп Киркоров пообещал бесплатно спеть на свадьбе Давы и Ольги Бузовой — как отреагировала певица?

Филипп Киркоров заявил, что готов бесплатно спеть на свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна. С такой речью поп-король выступил на премьере фильма «Елки 10», а на концерте «Песня года 2023» он рассказал журналистам, что сделал все возможное для воссоединения бывших возлюбленных во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае. Информация появилась на сайте издания super.ru, которое активно следит за жизнью российского шоу-бизнеса.
— Я сделал в Китае все для этого, чтобы они помирились. Можно сказать, я их свел на этом проекте, я их подтолкнул друг к другу. Думаю, что у меня это получилось, — сказал Филипп Киркоров во время пресс-конференции.
Ольга Бузова отреагировала на предложение артиста смехом и ласково назвала его амурчиком, а потом и вовсе сообщила, что ее сердце не продается.
Слухи о воссоединении Ольги Бузовой и Давида Манукяна появились недавно, фанаты предполагают, что артисты скрывают отношения от общественности. Слухи появились после того, как Дава пришел на концерт бывшей возлюбленной с букетом роз. Подписчики обоих также заметили, что Манукян вновь подписался на Ольгу и начал лайкать ее публикации, а на дне рождения блогера Натальи Гасанхановой пел в караоке треки Бузовой. Поклонники пары предполагают, что Дава хочет вернуть бывшую девушку и утверждают, что по нему видно, как он скучает.
Не так давно певец, блогер и актер Дава демонстрировал подписчикам новую квартиру с видом на здания «Москва-Сити». В соцсетях он опубликовал короткие видео, в них он похвастался новой квартирой с высокими потолками и большими окнами. Блогер отметил, что сразу будет обустраивать две детские для будущих малышей, ссылаясь на то, что хочет много детей.
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