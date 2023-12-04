Филипп Киркоров пообещал бесплатно спеть на свадьбе Давы и Ольги Бузовой — как отреагировала певица?

— Я сделал в Китае все для этого, чтобы они помирились. Можно сказать, я их свел на этом проекте, я их подтолкнул друг к другу. Думаю, что у меня это получилось, — сказал Филипп Киркоров во время пресс-конференции.



Ольга Бузова отреагировала на предложение артиста смехом и ласково назвала его амурчиком, а потом и вовсе сообщила, что ее сердце не продается.