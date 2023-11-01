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Мама блогера Давы превратила в товарный знак имя его 13-летней коллеги из Новосибирска — она получила на него патент

Исключительное право на знак действует до 2032 года

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Речь идет о словосочетании «Милана Хаметова»

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Мама российского блогера Давы (настоящее имя Давид Манукян) Анаит Манукян запатентовала новый словесный знак. Речь идет о словосочетании «Милана Хаметова» — так зовут 13-летнюю блогершу из Новосибирска.

Соответствующие данные появились на сайте Федерального института промышленной собственности. Уточняется, что его зарегистрировали 4 апреля этого года.

Данные появились на сайте Федерального института промышленной собственности

Данные появились на сайте Федерального института промышленной собственности

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— Дата истечения срока действия исключительного права: 31.05.2032, — указано в документах.

В перечень товаров и услуг, которые можно оказывать со словесным знаком, вошли косметические, туалетные продукты, средства для чистки зубов, блестки для ногтей, DVD-плееры, ювелирные изделия, печатная продукция, игрушки и остальное. В перечень вошли более 10 классов Международной классификации товаров и услуг.

Анаит Манукян числится правообладателем комбинированного знака DAVA

Анаит Манукян числится правообладателем комбинированного знака DAVA

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Кроме словесного знака «Милана Хаметова», Анаит Манукян числится правообладателем комбинированного знака DAVA.

На сайте Заельцовского районного суда Новосибирска имеется карточка гражданского дела, в котором участвуют как Давид, так и Анаит Манукян. В судебном акте Давид Манукян представлен как сын сибирячки.

Летом 2023 года НГС рассказывал, чем известна новосибирская блогер Милана Хаметова. Работа подростка с Давой началась в 2020 году, в сетях также появлялись видео в соавторстве с Давидом Манукяном.

В конце октября блогер из Новосибирска Дава и Ольга Бузова улетели в Китай в длительную командировку. Они примут участие в новом шоу.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

DAVAМилана ХаметоваТоварный знакБлогер
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