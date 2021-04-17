У кого «Лада-Приора», а у кого — десятки гектаров земли. Смотрим декларации депутатов Госдумы от НСО

Среди депутатов Госдумы от НСО больше всех заработал Максим Кудрявцев
Госдума отчиталась о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2020 год. В списке оказались семь депутатов от Новосибирской области — НГС изучил их декларации.
Самым обеспеченным депутатом от нашего региона стал заместитель председателя комитетa Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»). Его годовой доход —
На втором месте — Дмитрий Перминов («Единая Россия») с доходом в 7 млн 409 тысяч рублей. В его собственности квартира (77,5 квадрата), жилой дом (318 квадратов) и большой земельный участок под ИЖС (около 1800 квадратов). Он владеет двумя автомобилями — «Ладой-Приора» и Toyota Rav-4. Дмитрию Перминову, а также четырем его детям (сведений о доходах супруги нет в декларации) предоставлена квартира площадью 142 квадратных метра.
Затем Вера Ганзя (КПРФ) — 5 млн 869 тысяч рублей дохода за 2020 год. Список ее собственности довольно скромен (по сравнению с другими депутатами) — у нее две квартиры общей площадью 74 квадрата. В пользовании у нее — жилой дом площадью 85 квадратов и квартира на срок депутатских полномочий (
Почти такой же доход задекларировал первый заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания Александр Жуков («Единая Россия») — 5 млн 866 тысяч. В его собственности квартира площадью 39 квадратов, земельный участок сельскохозяйственного назначения в 8 тысяч квадратов и машиноместо. Жилой дом (626 квадратов), квартира (267 квадратов) и участок под ИЖС (3,8 тысячи квадратов) — в долевой собственности с супругой. Она, кстати, за год заработала больше своего именитого мужа — 6 млн 981 тысячу рублей. Еще у Александра Жукова есть уникальный автомобиль — редкий Ambassador Grand индийского производства.
А вот Андрей Каличенко («Единая Россия»), задекларировавший в прошлом году более 14 млн рублей дохода, в этом году заработал
Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) задекларировал
Ну и самая скромная декларация оказалась у депутата Виктора Игнатова («Единая Россия»). Скромная потому, что в ней нет никакой собственности — ни автомобилей, ни квартир, ни участков. В пользовании у него две квартиры — 102 и 83 квадрата. В декларации указаны три ребенка, а вот супруги нет. Доход Виктора Игнатова за 2020 год составил
А так список богатейших депутатов Госдумы выглядел в прошлом году — посмотрите, как изменились их декларации.