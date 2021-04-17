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У кого «Лада-Приора», а у кого — десятки гектаров земли. Смотрим декларации депутатов Госдумы от НСО

Их совокупный доход составляет порядка 50 миллионов рублей. Но кто заработал за год больше других?

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Максим Кудрявцев, Александр Жуков, Вера Ганзя — что они указали в своих декларациях?

Максим Кудрявцев, Александр Жуков, Вера Ганзя — что они указали в своих декларациях?

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Среди депутатов Госдумы от НСО больше всех заработал Максим Кудрявцев

Госдума отчиталась о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2020 год. В списке оказались семь депутатов от Новосибирской области — НГС изучил их декларации.

Самым обеспеченным депутатом от нашего региона стал заместитель председателя комитетa Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»). Его годовой доход — 9 млн 687 тысяч рублей. Его супруга тоже может похвастать внушительным доходом — 3 млн 882 тысячи рублей. Чета Кудрявцевых владеет двумя автомобилями — БМВ X6 xDrive35i (у мужа) и Mersedes Benz GL 400 4MATIC (у жены). В общем совместном пользовании у них два земельных участка (1,5 тысячи квадратов), дом на 328 квадратов, просторная квартира (174 квадрата) и несколько нежилых помещений. На срок полномочий депутата Кудрявцевым предоставлена квартира площадью 86 квадратных метров.

На втором месте — Дмитрий Перминов («Единая Россия») с доходом в 7 млн 409 тысяч рублей. В его собственности квартира (77,5 квадрата), жилой дом (318 квадратов) и большой земельный участок под ИЖС (около 1800 квадратов). Он владеет двумя автомобилями — «Ладой-Приора» и Toyota Rav-4. Дмитрию Перминову, а также четырем его детям (сведений о доходах супруги нет в декларации) предоставлена квартира площадью 142 квадратных метра.

Затем Вера Ганзя (КПРФ) — 5 млн 869 тысяч рублей дохода за 2020 год. Список ее собственности довольно скромен (по сравнению с другими депутатами) — у нее две квартиры общей площадью 74 квадрата. В пользовании у нее — жилой дом площадью 85 квадратов и квартира на срок депутатских полномочий (87 кв. м). Сведений о супруге, детях и об автомобилях в декларации Веры Ганзи нет.

Почти такой же доход задекларировал первый заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания Александр Жуков («Единая Россия») — 5 млн 866 тысяч. В его собственности квартира площадью 39 квадратов, земельный участок сельскохозяйственного назначения в 8 тысяч квадратов и машиноместо. Жилой дом (626 квадратов), квартира (267 квадратов) и участок под ИЖС (3,8 тысячи квадратов) — в долевой собственности с супругой. Она, кстати, за год заработала больше своего именитого мужа — 6 млн 981 тысячу рублей. Еще у Александра Жукова есть уникальный автомобиль — редкий Ambassador Grand индийского производства.

А вот Андрей Каличенко («Единая Россия»), задекларировавший в прошлом году более 14 млн рублей дохода, в этом году заработал 5 млн 632 тысячи рублей. Из собственности у него — доля в большом участке земли (более 17 тысяч квадратов) и жилой корпус площадью почти 600 кв. м. У его супруги есть дачный участок (787 кв. м), квартира (101 кв. м) и машиноместо. Ее доход — 79,8 тысячи рублей. Она также владеет двумя «Тойотами» — «Лексус» и «Королла», у ее мужа-политика автомобилей в собственности нет. У Андрея Каличенко также в собственности две квартиры: одна в безвозмездном пользовании (70 кв. м), другая выдана ему на срок полномочий (85 кв. м).

Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) задекларировал 5 млн 624 тысячи рублей дохода. Он владеет квартирой (99 кв. м), четырьмя маленькими нежилыми помещениями и машиноместом в большом комплексе. В пользовании у него две квартиры — 61 и 76 квадратов. Супруга и дети в декларации не значатся.

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Ну и самая скромная декларация оказалась у депутата Виктора Игнатова («Единая Россия»). Скромная потому, что в ней нет никакой собственности — ни автомобилей, ни квартир, ни участков. В пользовании у него две квартиры — 102 и 83 квадрата. В декларации указаны три ребенка, а вот супруги нет. Доход Виктора Игнатова за 2020 год составил 5 млн 59 тысяч рублей .

А так список богатейших депутатов Госдумы выглядел в прошлом году — посмотрите, как изменились их декларации.

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