У кого «Лада-Приора», а у кого — десятки гектаров земли. Смотрим декларации депутатов Госдумы от НСО

Госдума отчиталась о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2020 год. В списке оказались семь депутатов от Новосибирской области — НГС изучил их декларации.



Самым обеспеченным депутатом от нашего региона стал заместитель председателя комитетa Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»). Его годовой доход — 9 млн 687 тысяч рублей. Его супруга тоже может похвастать внушительным доходом — 3 млн 882 тысячи рублей. Чета Кудрявцевых владеет двумя автомобилями — БМВ X6 xDrive35i (у мужа) и Mersedes Benz GL 400 4MATIC (у жены). В общем совместном пользовании у них два земельных участка (1,5 тысячи квадратов), дом на 328 квадратов, просторная квартира (174 квадрата) и несколько нежилых помещений. На срок полномочий депутата Кудрявцевым предоставлена квартира площадью 86 квадратных метров.

