Отчитались о доходах: топ-5 самых богатых депутатов Заксобрания Новосибирской области

Пять самых богатых депутатов Заксобрания НСО
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отчитались о доходах
На первом месте — депутат от фракции «Единая Россия», директор и учредитель спортивного клуба «Армада» Павел Кива. За прошлый год он задекларировал доход в почти полтора миллиарда рублей (а именно
— В целях уплаты налога на доходы физических лиц указанная сумма дохода
В собственности у депутата находится складское помещение, а также три автомобиля (Toyota Camry, Land Rover Range Rover,
Его супруга за прошлый год заработала
На втором месте находится представитель КПРФ, депутат Сергей Кальченко.
Доход его супруги —
Третье место среди депутатов Законодательного собрания занимает еще один представитель КПРФ Николай Машкарин, который задекларировал
Его жена заработала
На четвертом месте оказался депутат от «Единой России» Виктор Кушнир, который
Жена депутата заработала
Замыкает пятерку самых богатых депутатов Заксобрания единоросс Василий Иваков с доходом
Его жена, задекларированный доход которой
Ранее о доходах отчитались сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий, а также депутаты Госдумы от Новосибирской области. А в феврале мы узнали, сколько зарабатывают директора научных институтов Новосибирска.