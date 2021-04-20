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Отчитались о доходах: топ-5 самых богатых депутатов Заксобрания Новосибирской области

Что попало в декларацию за 2020 год

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Слева направо: Павел Кива, Сергей Кальченко, Николай Машкарин

Слева направо: Павел Кива, Сергей Кальченко, Николай Машкарин

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Пять самых богатых депутатов Заксобрания НСО

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отчитались о доходах за 2020 год. Изучаем, кто из них оказался богаче всего.

На первом месте — депутат от фракции «Единая Россия», директор и учредитель спортивного клуба «Армада» Павел Кива. За прошлый год он задекларировал доход в почти полтора миллиарда рублей (а именно 1 492 990 698,34 рубля). Однако в документе, опубликованном на сайте Заксобрания, говорится, что сумма 1 491 699 943,59 получена от предпринимательской деятельности.

— В целях уплаты налога на доходы физических лиц указанная сумма дохода Кива П. Н. подлежит уменьшению на сумму в размере 1 351 463 781, 31 руб., — фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением предпринимательской деятельности <...>. С учетом указанного сумма фактического дохода Кива П. Н. от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до уплаты обязательных налогов составляет 140 136 162,28 руб., — сообщается в декларации.

В собственности у депутата находится складское помещение, а также три автомобиля (Toyota Camry, Land Rover Range Rover, ВАЗ 21093), два гидроцикла, два снегоболотохода и снегоход.

Его супруга за прошлый год заработала 14 632 630 рублей. Она владеет автомобилем Toyota Lexus LX570.

На втором месте находится представитель КПРФ, депутат Сергей Кальченко. За 2020 год он заработал 80 129 740 рублей. В собственности имеет три земельных участка, квартиру площадью 167 квадратных метров, более двух десятков нежилых помещений (некоторыми владеет частично), нежилое здание и автомобиль Land Rover Range Rover Velar.

Доход его супруги — 183 563 рубля.

Третье место среди депутатов Законодательного собрания занимает еще один представитель КПРФ Николай Машкарин, который задекларировал 53 080 325 рублей. У него в собственности имеется квартира площадью 91 квадратный метр, а также три автомобиля: Jaguar S-Type, Land Rover Range Rover Evoque, Porsche Macan Turbo.

Его жена заработала 126 316 рублей за тот же период.

На четвертом месте оказался депутат от «Единой России» Виктор Кушнир, который за 2020 год заработал 46 684 780 рублей. Он владеет земельным участком, а также (совместно с супругой) квартирой в Испании — площадь составляет 172 квадратных метра.

Жена депутата заработала 6 401 402 рубля. У нее в индивидуальной собственности находятся три квартиры от 86 до 153 квадратных метров и гараж.

Замыкает пятерку самых богатых депутатов Заксобрания единоросс Василий Иваков с доходом 33 834 444 рубля. В индивидуальной собственности у него есть пять земельных участков, квартира площадью 133 квадратных метра, склад, гараж, столярный цех, две котельные и два здания стоянки.

Его жена, задекларированный доход которой 100 004 рубля, в индивидуальной собственности имеет три квартиры площадью от 41 до 83 квадратных метров (еще в одной квартире у нее есть доля).

Ранее о доходах отчитались сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий, а также депутаты Госдумы от Новосибирской области. А в феврале мы узнали, сколько зарабатывают директора научных институтов Новосибирска.

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Заксобрание Новосибирской областидекларации о доходах
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