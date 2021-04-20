Отчитались о доходах: топ-5 самых богатых депутатов Заксобрания Новосибирской области

— В целях уплаты налога на доходы физических лиц указанная сумма дохода Кива П. Н . подлежит уменьшению на сумму в размере 1 351 463 781, 31 руб., — фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением предпринимательской деятельности <...>. С учетом указанного сумма фактического дохода Кива П. Н . от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до уплаты обязательных налогов составляет 140 136 162,28 руб., — сообщается в декларации.

В собственности у депутата находится складское помещение, а также три автомобиля (Toyota Camry, Land Rover Range Rover, ВАЗ 21093 ), два гидроцикла, два снегоболотохода и снегоход.

Его супруга за прошлый год заработала 14 632 630 рублей . Она владеет автомобилем Toyota Lexus LX570.