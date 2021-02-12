Сколько платят директорам научных институтов Новосибирска: изучаем их декларации (некоторые богаче губернатора)

Директора научных институтов СО РАН отчитались о своих реальных доходах
Директор Института цитологии и генетики
Все декларации находятся в открытом доступе и позиционируются как «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей научных организаций за 2019 год» (цифры за 2020 год пока не опубликованы). Мы изучили задекларированный доход директоров научных институтов, расположенных в Новосибирске. И выяснили, кто из них зарабатывает больше всех (в расчет брались те институты, директора которых не сменились с 2019 года, также в список не попали филиалы институтов, расположенные в Новосибирске).
Немного справочной информации. Годовой доход директора Института цитологии и генетики
Самые богатые директора СО РАН
Для сравнения: губернатор Новосибирской области Андрей Травников задекларировал за 2019 год доход в
На первом месте с доходом
На второй строчке — директор Института теплофизики имени
Третье место с доходом
Четвертое место — у директора Института теоретической и прикладной механики имени
На пятом месте с доходом
Кто зарабатывает меньше всех
Самый маленький задекларированный доход за 2019 год оказался у директора Института систем информатики имени
Второе место с доходом
На третьем месте — директор Института химической кинетики и горения имени
На четвертой строчке с доходом
Пятое место занял директор Института систематики и экологии животных Виктор Глупов. Его доход за 2019 год составил
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