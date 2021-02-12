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Сколько платят директорам научных институтов Новосибирска: изучаем их декларации (некоторые богаче губернатора)

Директор одного из институтов рассказал, что его оклад — 69 тысяч рублей. Мы решили посмотреть, какой доход он задекларировал за год

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Слева направо: Сергей Гончаров, Валерий Бухтияров и Дмитрий Маркович<br>

Слева направо: Сергей Гончаров, Валерий Бухтияров и Дмитрий Маркович

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Директора научных институтов СО РАН отчитались о своих реальных доходах

Директор Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов написал большое письмо, в котором подробно объяснил, как именно формируются зарплаты научных сотрудников. Причиной общественной дискуссии стало заявление его сотрудницы на заседании президентского Совета по науке и образованию, в котором принимал участие Владимир Путин, о низких доходах ученых. Алексей Кочетов, комментируя реальные доходы новосибирских ученых, назвал и свой оклад — 69 725 рублей и премии, размер которых определяет Министерство науки и высшего образования. Мы нашли декларации директоров научных институтов СО РАН и посмотрели, какие доходы они задекларировали за год.

Все декларации находятся в открытом доступе и позиционируются как «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей научных организаций за 2019 год» (цифры за 2020 год пока не опубликованы). Мы изучили задекларированный доход директоров научных институтов, расположенных в Новосибирске. И выяснили, кто из них зарабатывает больше всех (в расчет брались те институты, директора которых не сменились с 2019 года, также в список не попали филиалы институтов, расположенные в Новосибирске).

Немного справочной информации. Годовой доход директора Института цитологии и генетики СО РАН Алексея Кочетова, который отчитался об ежемесячном окладе в 69 тысяч рублей, составил в 2019 году 4 миллиона 880 тысяч рублей. В общей совместной собственности у него есть квартира площадью 74,4 квадратного метра. Но он даже не вошел в пятерку самых богатых глав институтов.

Самые богатые директора СО РАН

Для сравнения: губернатор Новосибирской области Андрей Травников задекларировал за 2019 год доход в 6 миллионов 50 тысяч рублей.

На первом месте с доходом 8 миллионов 858 тысяч рублей — директор Института катализа имени Г. К. Борескова, академик РАН Валерий Бухтияров. В общей совместной собственности у него есть квартира площадью 120 квадратов, в индивидуальной — квартира площадью 52,4 квадрата.

На второй строчке — директор Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе, академик РАН Дмитрий Маркович. За 2019 год он заработал 8 миллионов 294 тысячи рублей. В общей долевой собственности у него есть квартира площадью 120 квадратов и место на автостоянке. Кроме того, он владеет автомобилем «Ауди А6».

Третье место с доходом 8 миллионов 211 тысяч рублей занимает директор Института математики им. С. Л Соболева Сергей Гончаров. В индивидуальной собственности у него есть квартира площадью 127 квадратов и гараж, а также автомобиль «Тойота Рав 4».

Четвертое место — у директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Александра Шиплюка. Его доход в 2019 году — 7 миллионов 587 тысяч рублей. В общей совместной собственности у него есть две квартиры площадью 127 и 36 квадратов. Кроме того, он владеет автомобилем «Тойота-Хайлюкс».

На пятом месте с доходом 6 миллионов 886 тысяч рублей оказался директор Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова Александр Латышев. В индивидуальной собственности он имеет участок площадью 10 соток, жилой дом на 246 квадратов, а также квартиру и гараж. Кроме этого, является владельцем автомобиля «Тойота-Лексус GX470».

Кто зарабатывает меньше всех

Самый маленький задекларированный доход за 2019 год оказался у директора Института систем информатики имени А. П. Ершова Андрея Пальянова. Он составил 1 миллион 595 тысяч рублей. В общей совместной собственности у него есть квартира площадью 61,9 квадрата и автомобиль «Мицубиси-Оутлендер».

Второе место с доходом 1 миллион 748 тысяч рублей занял директор Института молекулярной и клеточной биологии Сергей Демаков. У него в долевой собственности есть квартира площадью 115 квадратов, кроме этого он владеет автомобилем «Хонда-CR-V».

На третьем месте — директор Института химической кинетики и горения имени В. В. Воеводского Андрей Онищук с доходом 1 миллион 804 тысячи рублей. В индивидуальной собственности у него есть земельный участок 10 соток, квартира площадью 118,8 квадрата, в общей долевой собственности — еще две квартиры. Также он владеет нежилым помещением и автомобилем «Сузуки-Гранд-Витара».

На четвертой строчке с доходом 2 миллиона 180 тысяч рублей расположился директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения Пётр Завьялов. В общей совместной собственности у него есть квартира площадью 58 квадратов. Кроме того, он владеет автомобилем «Хонда CRV».

СЮЖЕТ

Скандал из-за зарплаты ученых

Пятое место занял директор Института систематики и экологии животных Виктор Глупов. Его доход за 2019 год составил 2 миллиона 287 тысяч рублей. У него в собственности находится земельный участок площадью 20 соток и квартира 56 квадратов.

Всё про скандал с зарплатами новосибирских ученых читайте в специальном сюжете.

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