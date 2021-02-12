Сколько платят директорам научных институтов Новосибирска: изучаем их декларации (некоторые богаче губернатора)

Все декларации находятся в открытом доступе и позиционируются как «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей научных организаций за 2019 год» (цифры за 2020 год пока не опубликованы). Мы изучили задекларированный доход директоров научных институтов, расположенных в Новосибирске. И выяснили, кто из них зарабатывает больше всех (в расчет брались те институты, директора которых не сменились с 2019 года, также в список не попали филиалы институтов, расположенные в Новосибирске).

Немного справочной информации. Годовой доход директора Института цитологии и генетики СО РАН Алексея Кочетова, который отчитался об ежемесячном окладе в 69 тысяч рублей, составил в 2019 году 4 миллиона 880 тысяч рублей. В общей совместной собственности у него есть квартира площадью 74,4 квадратного метра. Но он даже не вошел в пятерку самых богатых глав институтов.

Самые богатые директора СО РАН