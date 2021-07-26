В Новосибирске продают квартиру с кроватью-троном и стеной из оникса. Смотрим на элитное жилье за 45 млн

В Новосибирске за 45 млн рублей продают квартиру с кроватью-троном
В Новосибирске выставили на продажу пятикомнатную двухуровневую квартиру на Вокзальной магистрали. За роскошное жильё площадью 170 квадратов просят 45 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 25 июля.
— Предлагаем к продаже эффектную квартиру с дизайнерским ремонтом в стиле классика. Квартира находится на Вокзальной магистрали, напротив магазина ЦУМ. Это кирпичный дом с закрытой территорией двора. В отделке использованы натуральное дерево, мрамор, зеркала, большие слэбы (тонко спиленные части камня — прим.ред.) оникса, — говорится в описании объекта.
Помимо этого в гостиной есть дровяной камин, на котором, если верить описанию, можно готовить шашлык, а также рядом с ванной расположена инфракрасная сауна.
Сейчас это самый дорогой вариант из продающихся в этом доме. Две другие пятикомнатные квартиры, которым также ищут хозяев, имеют большую площадь (199 квадратов), но стоят меньше — 30 и 30,5 млн рублей соответственно.
Этим летом на улице Романова выставили на продажу элитную квартиру за 29,5 млн рублей — спальня напоминает будуар, а интерьеры ванной комнаты выполнены в стиле «прованс».