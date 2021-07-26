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В Новосибирске продают квартиру с кроватью-троном и стеной из оникса. Смотрим на элитное жилье за 45 млн

Пятикомнатная квартира располагается в доме напротив ЦУМа

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В роскошной квартире много золота, зеркал, а в ванной комнате есть даже слэбы оникса

В роскошной квартире много золота, зеркал, а в ванной комнате есть даже слэбы оникса

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В Новосибирске за 45 млн рублей продают квартиру с кроватью-троном

В Новосибирске выставили на продажу пятикомнатную двухуровневую квартиру на Вокзальной магистрали. За роскошное жильё площадью 170 квадратов просят 45 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 25 июля.

— Предлагаем к продаже эффектную квартиру с дизайнерским ремонтом в стиле классика. Квартира находится на Вокзальной магистрали, напротив магазина ЦУМ. Это кирпичный дом с закрытой территорией двора. В отделке использованы натуральное дерево, мрамор, зеркала, большие слэбы (тонко спиленные части камня — прим.ред.) оникса, — говорится в описании объекта.

Классический интерьер никогда не выйдет из моды, считает продавец квартиры

Классический интерьер никогда не выйдет из моды, считает продавец квартиры

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Жильё располагается на 7 и 8 этажах

Жильё располагается на 7 и 8 этажах

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Санузлов в доме несколько

Санузлов в доме несколько

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Здесь, в частности, используются слэбы оникса

Здесь, в частности, используются слэбы оникса

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Всё, что представлено на фотографиях, как говорится в описании, продаётся вместе с квартирой

Всё, что представлено на фотографиях, как говорится в описании, продаётся вместе с квартирой

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В царской спальне, чтобы прилечь на кровать, придётся воспользоваться табуреткой

В царской спальне, чтобы прилечь на кровать, придётся воспользоваться табуреткой

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Помимо этого в гостиной есть дровяной камин, на котором, если верить описанию, можно готовить шашлык, а также рядом с ванной расположена инфракрасная сауна.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Сейчас это самый дорогой вариант из продающихся в этом доме. Две другие пятикомнатные квартиры, которым также ищут хозяев, имеют большую площадь (199 квадратов), но стоят меньше — 30 и 30,5 млн рублей соответственно.

Этим летом на улице Романова выставили на продажу элитную квартиру за 29,5 млн рублей — спальня напоминает будуар, а интерьеры ванной комнаты выполнены в стиле «прованс».

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