В центре Новосибирска продают элитную квартиру с тремя каминами и будуаром. Смотрим на жилье за 30 миллионов

На улице Романова в Новосибирске продают элитную пятикомнатную квартиру с авторским дизайном. Цена вопроса —
В объявлении уточняется, что квартира была создана из «трешки» и «однешки». К площади также добавилась площадь балконов и лоджий.
— Сочетание классики и прованса. Оригинальный авторский дизайн с первого взгляда буквально влюбляет в себя. Кухня-гостиная, детская, спальня, кабинет, будуар, — описывает жилье продавец.
На прошлой неделе появилось объявление о продаже пентхауса в «Кедровом» — вот как он выглядит (за жилье просят