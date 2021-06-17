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В центре Новосибирска продают элитную квартиру с тремя каминами и будуаром. Смотрим на жилье за 30 миллионов

В квартире, как пишет продавец, почти никто не жил — у собственников есть загородный дом

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Чтобы создать пятикомнатную квартиру, владельцам пришлось объединить трехкомнатную и однокомнатную квартиры

Чтобы создать пятикомнатную квартиру, владельцам пришлось объединить трехкомнатную и однокомнатную квартиры

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На улице Романова в Новосибирске продают элитную пятикомнатную квартиру с авторским дизайном. Цена вопроса — 29,5 миллиона рублей. Объявление на сайте N1.RU появилось вчера, 16 июня.

В объявлении уточняется, что квартира была создана из «трешки» и «однешки». К площади также добавилась площадь балконов и лоджий.

— Сочетание классики и прованса. Оригинальный авторский дизайн с первого взгляда буквально влюбляет в себя. Кухня-гостиная, детская, спальня, кабинет, будуар, — описывает жилье продавец.

Кухня объединена с гостиной

Кухня объединена с гостиной

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Слева — камин

Слева — камин

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Их здесь целых три. Так, например, выглядит камин в личном кабинете

Их здесь целых три. Так, например, выглядит камин в личном кабинете

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А вот и сам личный кабинет

А вот и сам личный кабинет

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Квартира занимает почти 150 квадратов, ее стиль — это сочетание классики и прованса

Квартира занимает почти 150 квадратов, ее стиль — это сочетание классики и прованса

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Прованс обнаружился в одной из ванных комнат

Прованс обнаружился в одной из ванных комнат

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Сауна, конечно, выделяется среди прочего, но куда без нее в элитке?

Сауна, конечно, выделяется среди прочего, но куда без нее в элитке?

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А вот самый настоящий будуар

А вот самый настоящий будуар

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Продавец говорит, что в интерьере использована итальянская мебель

Продавец говорит, что в интерьере использована итальянская мебель

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Собственники продают жилье, поскольку, как говорится в описании, пользуются им редко и предпочитают жить за городом

Собственники продают жилье, поскольку, как говорится в описании, пользуются им редко и предпочитают жить за городом

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На прошлой неделе появилось объявление о продаже пентхауса в «Кедровом» — вот как он выглядит (за жилье просят 38 миллионов).

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продается квартираэлитная недвижимость
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