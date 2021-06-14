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В Новосибирске продают роскошный пентхаус — в нем сделали ремонт за 1 миллион евро. Разглядываем фото

В квартире две круглые кровати и хаммам-душевая

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Как утверждает продавец, в интерьере использовались только luxury-бренды

Как утверждает продавец, в интерьере использовались только luxury-бренды

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В Новосибирске продают роскошный пентхаус за 38 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в «Кедровом». За четырехкомнатную элитную квартиру с террасой на девятом этаже дома просят почти 38 миллионов рублей. Объявление на сайте N1 появилось 11 июня.

— Эксклюзивность объекта в высоте потолков 3,3 метра, а также в не имеющем практически аналогов во всем городе ремонте, который с учетом работы дизайнеров, архитекторов и мебели с техническими решениями стоит 1 миллион евро, — пишет продавец.

«Четырешка» площадью почти 200 квадратов разместилась на девятом этаже

«Четырешка» площадью почти 200 квадратов разместилась на девятом этаже

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Преимущество пентхауса — просторная терраса. Вот как она выглядит в этой квартире

Преимущество пентхауса — просторная терраса. Вот как она выглядит в этой квартире

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В квартире много белых оттенков и стекла — только взгляните на эту футуристичную люстру в гостиной!

В квартире много белых оттенков и стекла — только взгляните на эту футуристичную люстру в гостиной!

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Из гостиной можно попасть на кухню. Тоже белоснежную

Из гостиной можно попасть на кухню. Тоже белоснежную

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В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, спальня с отдельной гардеробной комнатой и душевой-хаммамом, детская комната, кабинет, постирочная (ее в описании называют laundry room), еще одна ванная комната и терраса.

А это детская с круглой кроватью

А это детская с круглой кроватью

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Такая же кровать и в главной спальне

Такая же кровать и в главной спальне

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Из нее можно попасть в душ-хаммам...

Из нее можно попасть в душ-хаммам...

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...и в такую большую гардеробную

...и в такую большую гардеробную

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Интерьер кабинета лаконичен

Интерьер кабинета лаконичен

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В ванной, кстати, всё тоже минималистично

В ванной, кстати, всё тоже минималистично

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Для сравнения: четырехкомнатная квартира в «Кедровом» чуть меньшей площади (128 кв. м) и расположенная на первом этаже девятиэтажки сейчас продается почти вдвое дешевле — за 19,5 млн рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске возле Нарымского сквера в этом году выставили на продажу пентхаус. За двухуровневое жилье с пятиметровыми потолками и эксклюзивным дизайном просили 69 миллионов рублей.

Об этом пентхаусе мы рассказывали в прошлом году — тогда стало известно, что его интерьер завоевал серебро архитектурной премии «Золотая капитель» и выиграл Гран-при конкурса «Арх-Тайга».

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пентхаусэлитная квартира
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