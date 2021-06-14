В Новосибирске продают роскошный пентхаус — в нем сделали ремонт за 1 миллион евро. Разглядываем фото

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в «Кедровом». За четырехкомнатную элитную квартиру с террасой на девятом этаже дома просят почти 38 миллионов рублей. Объявление на сайте N1 появилось 11 июня .



— Эксклюзивность объекта в высоте потолков 3,3 метра, а также в не имеющем практически аналогов во всем городе ремонте, который с учетом работы дизайнеров, архитекторов и мебели с техническими решениями стоит 1 миллион евро, — пишет продавец.