В Новосибирске продают роскошный пентхаус — в нем сделали ремонт за 1 миллион евро. Разглядываем фото

В Новосибирске продают роскошный пентхаус за 38 миллионов
В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в «Кедровом». За четырехкомнатную элитную квартиру с террасой на девятом этаже дома просят почти 38 миллионов рублей. Объявление на сайте N1 появилось
— Эксклюзивность объекта в высоте потолков 3,3 метра, а также в не имеющем практически аналогов во всем городе ремонте, который с учетом работы дизайнеров, архитекторов и мебели с техническими решениями стоит
В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, спальня с отдельной гардеробной комнатой и душевой-хаммамом, детская комната, кабинет, постирочная (ее в описании называют laundry room), еще одна ванная комната и терраса.
Для сравнения: четырехкомнатная квартира в «Кедровом» чуть меньшей площади (128
В Новосибирске возле Нарымского сквера в этом году выставили на продажу пентхаус. За двухуровневое жилье с пятиметровыми потолками и эксклюзивным дизайном просили 69 миллионов рублей.
Об этом пентхаусе мы рассказывали в прошлом году — тогда стало известно, что его интерьер завоевал серебро архитектурной премии «Золотая капитель» и выиграл Гран-при конкурса «Арх-Тайга».