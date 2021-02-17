В Новосибирске продают статусную квартиру с деревянным оружейным залом — что еще есть внутри? Смотрим фото

В Новосибирске продают статусную квартиру с деревянным оружейным залом
В центре Новосибирска на Вокзальной магистрали продают четырехкомнатную квартиру с деревянным холлом, джакузи и классическими интерьерами. Будущим владельцам обещают «настроение аристократизма» и уникальные «видовые характеристики» за 20 миллионов рублей. Объявление о продаже объекта появилось вчера, 15 февраля.
— Добро пожаловать в мир роскоши! В продаже появилась единственная в своем роде, в одном из лучших домов, потрясающая 4-комнатная квартира в кирпичном доме. Толщина стен — около 1 м. В удобной локации Железнодорожного района, в самом центре города, очень удобная по планировке. В ней каждый почувствует себя королём и королевой, — красочно описывает предложение продавец.
В квартире площадью 160 квадратных метров есть две спальни, кабинет, гостиная, кухня-столовая и ванная комната с «семейным джакузи». Особое внимание автор объявления уделяет холлу, который называет «музеем резьбы по дереву». В нём, если верить продавцу, есть 6 скрытых, встроенных шкафов, а стены выполнены из ценных пород дерева.
На прошлой неделе мы показывали интерьер элитной «трешки» в центре Новосибирска, которую продают за 22 миллиона рублей, — ее интерьеры напоминают дворцовые.