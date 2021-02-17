В Новосибирске продают статусную квартиру с деревянным оружейным залом — что еще есть внутри? Смотрим фото

В центре Новосибирска на Вокзальной магистрали продают четырехкомнатную квартиру с деревянным холлом, джакузи и классическими интерьерами. Будущим владельцам обещают «настроение аристократизма» и уникальные «видовые характеристики» за 20 миллионов рублей. Объявление о продаже объекта появилось вчера, 15 февраля.



— Добро пожаловать в мир роскоши! В продаже появилась единственная в своем роде, в одном из лучших домов, потрясающая 4-комнатная квартира в кирпичном доме. Толщина стен — около 1 м. В удобной локации Железнодорожного района, в самом центре города, очень удобная по планировке. В ней каждый почувствует себя королём и королевой, — красочно описывает предложение продавец.

