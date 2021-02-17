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В Новосибирске продают статусную квартиру с деревянным оружейным залом — что еще есть внутри? Смотрим фото

Над интерьерами, как говорится в описании, поработали профессиональные резчики по дереву

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В доме много дерева, причем, как уверяет продавец, ценных пород. За всё это собственник элитного жилья просит 20 миллионов рублей

В доме много дерева, причем, как уверяет продавец, ценных пород. За всё это собственник элитного жилья просит 20 миллионов рублей

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В Новосибирске продают статусную квартиру с деревянным оружейным залом

В центре Новосибирска на Вокзальной магистрали продают четырехкомнатную квартиру с деревянным холлом, джакузи и классическими интерьерами. Будущим владельцам обещают «настроение аристократизма» и уникальные «видовые характеристики» за 20 миллионов рублей. Объявление о продаже объекта появилось вчера, 15 февраля.

— Добро пожаловать в мир роскоши! В продаже появилась единственная в своем роде, в одном из лучших домов, потрясающая 4-комнатная квартира в кирпичном доме. Толщина стен — около 1 м. В удобной локации Железнодорожного района, в самом центре города, очень удобная по планировке. В ней каждый почувствует себя королём и королевой, — красочно описывает предложение продавец.

Квадратный метр в этой квартире обойдется в 124 тысячи

Квадратный метр в этой квартире обойдется в 124 тысячи

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Отделка квартиры, как указывается в объявлении, выполнена в классическом стиле

Отделка квартиры, как указывается в объявлении, выполнена в классическом стиле

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В гостиной много деревянной мебели, а в холле даже деревянные панели&nbsp;

В гостиной много деревянной мебели, а в холле даже деревянные панели 

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А это, кстати, холл, над которым поработали профессиональные резчики по дереву

А это, кстати, холл, над которым поработали профессиональные резчики по дереву

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На стенах есть панно и даже оружие

На стенах есть панно и даже оружие

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А ещё где-то здесь есть шесть встроенных шкафов

А ещё где-то здесь есть шесть встроенных шкафов

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В квартире площадью 160 квадратных метров есть две спальни, кабинет, гостиная, кухня-столовая и ванная комната с «семейным джакузи». Особое внимание автор объявления уделяет холлу, который называет «музеем резьбы по дереву». В нём, если верить продавцу, есть 6 скрытых, встроенных шкафов, а стены выполнены из ценных пород дерева.

Кухня-столовая занимает 25 квадратов

Кухня-столовая занимает 25 квадратов

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И снова обилие дерева (панели есть даже на потолке)

И снова обилие дерева (панели есть даже на потолке)

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Кстати, мебель не входит в стоимость квартиры

Кстати, мебель не входит в стоимость квартиры

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Интерьер одной из спален

Интерьер одной из спален

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А это — судя по всему, гостевая спальня

А это — судя по всему, гостевая спальня

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«Изюминка квартиры — это шикарная ванная комната с семейным спа-джакузи — для спокойного окончания рабочего дня или релакс-отдыха в выходные», — говорится в описании

«Изюминка квартиры — это шикарная ванная комната с семейным спа-джакузи — для спокойного окончания рабочего дня или релакс-отдыха в выходные», — говорится в описании

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Жильё располагается в районе ЦУМа

Жильё располагается в районе ЦУМа

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На прошлой неделе мы показывали интерьер элитной «трешки» в центре Новосибирска, которую продают за 22 миллиона рублей, — ее интерьеры напоминают дворцовые.

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продажа квартирыэлитная квартира
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