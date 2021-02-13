В центре Новосибирска продают роскошную «трешку», которая похожа на дворец. Рассматриваем интерьеры

В центре Новосибирска продают роскошную квартиру
Трехкомнатную квартиру с классическими интерьерами продают в доме премиум-класса на улице
— Один из немногих домов премиум-класса, с единой системой кондиционирования, высокой степенью безопасности на всех уровнях. Расположенный в самом центре города, рядом с парковой зоной. Вся богатая инфраструктура центральной части города в вашем распоряжении, включая театры и престижные учебные заведения. Многоуровневый подземный паркинг. Обособленный двор с фонтаном и зоной
Квартира находится на 15-м этаже. Как указывается в объявлении, она была в собственности более пяти лет и новому хозяину достанется с мебелью и всеми предметами интерьера. В жилье есть кухня-гостиная, две спальни, два санузла с ванной и душевой кабиной, а также отдельная гардеробная и постирочная.
В начале февраля на продажу выставили двухуровневую квартиру с золотыми стенами и диванами в знаменитом доме-«бэтмене» на Коммунистической. Мы публиковали фото оттуда.