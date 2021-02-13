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В центре Новосибирска продают роскошную «трешку», которая похожа на дворец. Рассматриваем интерьеры

Квартира находится в одном из элитных домов на улице Романова

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Трехкомнатную квартиру продают вместе с мебелью и предметами интерьера

Трехкомнатную квартиру продают вместе с мебелью и предметами интерьера

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В центре Новосибирска продают роскошную квартиру за 22 миллиона

Трехкомнатную квартиру с классическими интерьерами продают в доме премиум-класса на улице Романова, 39 в Новосибирске. За жилье площадью 133 квадрата просят 22 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.RU 10 февраля.

— Один из немногих домов премиум-класса, с единой системой кондиционирования, высокой степенью безопасности на всех уровнях. Расположенный в самом центре города, рядом с парковой зоной. Вся богатая инфраструктура центральной части города в вашем распоряжении, включая театры и престижные учебные заведения. Многоуровневый подземный паркинг. Обособленный двор с фонтаном и зоной отдыха, — описывает продавец плюсы жилья в таком доме.

Квартира находится на 15-м этаже. Как указывается в объявлении, она была в собственности более пяти лет и новому хозяину достанется с мебелью и всеми предметами интерьера. В жилье есть кухня-гостиная, две спальни, два санузла с ванной и душевой кабиной, а также отдельная гардеробная и постирочная.

Стоимость квадратного метра <nobr class="_">в «трешке» —</nobr> чуть более <nobr class="_">165 тысяч</nobr> рублей

Стоимость квадратного метра в «трешке» — чуть более 165 тысяч рублей

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До того как оказаться в продаже, квартира пять лет пробыла в собственности у прежних <nobr class="_">хозяев —</nobr> они явно отдавали предпочтение классике

До того как оказаться в продаже, квартира пять лет пробыла в собственности у прежних хозяев — они явно отдавали предпочтение классике

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Кухонная зона занимает около <nobr class="_">11 квадратов</nobr>

Кухонная зона занимает около 11 квадратов

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Она же совмещена с гостиной

Она же совмещена с гостиной

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Объявления о продаже объекта появились дважды в базе N1.RU от разных агентств недвижимости. В описании одного из объявлений указано, что мебель была выполнена на заказ из ясеня

Объявления о продаже объекта появились дважды в базе N1.RU от разных агентств недвижимости. В описании одного из объявлений указано, что мебель была выполнена на заказ из ясеня

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Общая площадь кухни-<nobr class="_">гостиной —</nobr> <nobr class="_">28 квадратов</nobr>

Общая площадь кухни-гостиной — 28 квадратов

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Одна из спален

Одна из спален

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Высота потолков <nobr class="_">в квартире —</nobr> <nobr class="_">3 метра</nobr>

Высота потолков в квартире — 3 метра

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Другая спальня отдана под детскую

Другая спальня отдана под детскую

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Так выглядит один из двух санузлов

Так выглядит один из двух санузлов

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Здесь есть душ и ванна

Здесь есть душ и ванна

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Еще один санузел — гостевой

Еще один санузел — гостевой

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Это одно из самых дорогих предложений в этом <nobr class="_">доме —</nobr> дороже только четырехкомнатная квартира <nobr class="_">на 9-м этаже</nobr>&nbsp;

Это одно из самых дорогих предложений в этом доме — дороже только четырехкомнатная квартира на 9-м этаже 

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В начале февраля на продажу выставили двухуровневую квартиру с золотыми стенами и диванами в знаменитом доме-«бэтмене» на Коммунистической. Мы публиковали фото оттуда.

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квартираэлитное жилье
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