В центре Новосибирска продают роскошную «трешку», которая похожа на дворец. Рассматриваем интерьеры

Трехкомнатную квартиру с классическими интерьерами продают в доме премиум-класса на улице Романова, 39 в Новосибирске. За жилье площадью 133 квадрата просят 22 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.RU 10 февраля .

— Один из немногих домов премиум-класса, с единой системой кондиционирования, высокой степенью безопасности на всех уровнях. Расположенный в самом центре города, рядом с парковой зоной. Вся богатая инфраструктура центральной части города в вашем распоряжении, включая театры и престижные учебные заведения. Многоуровневый подземный паркинг. Обособленный двор с фонтаном и зоной отдыха, — описывает продавец плюсы жилья в таком доме.