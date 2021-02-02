В доме-«бэтмене» продают квартиру с золотыми стенами и диванами — показываем фото жилья за 80 миллионов

В знаменитой высотке Новосибирска продают квартиру с золотыми стенами
В центре Новосибирска выставили на продажу 300-метровую квартиру в многоэтажке на Коммунистической (известной в народе как «Бэтмен»). За жилье на 17-м этаже высотки просят 80 миллионов рублей. Объявление о продаже элитного жилья появилось в базе предложений N1.ru 29 января.
— Продам уникальную, эксклюзивную квартиру в самом центре города. Квартира сделана из двух квартир. Всё согласовано и узаконено. Дизайн-проект и ремонт выполнены исключительно из материалов под заказ из Италии. Вся мебель, двери, фурнитура, аксессуары и всё, что есть в квартире, заказано и доставлено из Италии. Квартиру делали для себя, не на продажу, поэтому всё высочайшего уровня и класса, — говорится в описании объекта.
Подробного описания комнат нет, однако в объявлении указано, что кухня занимает 24 квадрата. Общая жилая площадь объекта — 150 квадратов. При этом предложение размещено в разделе «пятикомнатные квартиры».
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