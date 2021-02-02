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В доме-«бэтмене» продают квартиру с золотыми стенами и диванами — показываем фото жилья за 80 миллионов

Большая квартира сделана из двух объединенных

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Квартира продается в знаменитой высотке, построенной в начале нулевых

Квартира продается в знаменитой высотке, построенной в начале нулевых

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В знаменитой высотке Новосибирска продают квартиру с золотыми стенами

В центре Новосибирска выставили на продажу 300-метровую квартиру в многоэтажке на Коммунистической (известной в народе как «Бэтмен»). За жилье на 17-м этаже высотки просят 80 миллионов рублей. Объявление о продаже элитного жилья появилось в базе предложений N1.ru 29 января.

— Продам уникальную, эксклюзивную квартиру в самом центре города. Квартира сделана из двух квартир. Всё согласовано и узаконено. Дизайн-проект и ремонт выполнены исключительно из материалов под заказ из Италии. Вся мебель, двери, фурнитура, аксессуары и всё, что есть в квартире, заказано и доставлено из Италии. Квартиру делали для себя, не на продажу, поэтому всё высочайшего уровня и класса, — говорится в описании объекта.

Стоимость одного квадратного метра в этой роскошной квартире составляет почти 265 тысяч рублей

Стоимость одного квадратного метра в этой роскошной квартире составляет почти 265 тысяч рублей

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Основные цвета в интерьере — белый и золотой

Основные цвета в интерьере — белый и золотой

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Акцент сделан на итальянской мебели и материалах. Как уверяет владелец жилья, всё было заказано и привезено из Италии

Акцент сделан на итальянской мебели и материалах. Как уверяет владелец жилья, всё было заказано и привезено из Италии

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Судя по фотографиям, жилье двухуровневое. Впрочем, в описании объекта об этом ничего не сказано

Судя по фотографиям, жилье двухуровневое. Впрочем, в описании объекта об этом ничего не сказано

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Подробного описания комнат нет, однако в объявлении указано, что кухня занимает 24 квадрата. Общая жилая площадь объекта — 150 квадратов. При этом предложение размещено в разделе «пятикомнатные квартиры».

Виды царской гостиной впечатляют

Виды царской гостиной впечатляют

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В интерьере много картин (обратите внимание на репродукцию Серова) и экстравагантных предметов. Одно кресло-бутон чего стоит

В интерьере много картин (обратите внимание на репродукцию Серова) и экстравагантных предметов. Одно кресло-бутон чего стоит

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Оригинальностью отличаются и люстры

Оригинальностью отличаются и люстры

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В квартире есть отдельная постирочная

В квартире есть отдельная постирочная

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В коридоре много зеркал

В коридоре много зеркал

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А вот один из санузлов со стеклянными чашами-раковинами

А вот один из санузлов со стеклянными чашами-раковинами

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И снова зеркала и золото

И снова зеркала и золото

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НГС рассказывал о другом элитном жилье, расположенном в Новосибирске и ближайших загородных поселках, — смотрите наш топ самых дорогих квартир и особняков, появившихся в продаже.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На прошлой неделе мы предложили читателям угадать интерьеры самого знаменитого дворца России среди фотографий, сделанных в фешенебельных усадьбах и коттеджах Новосибирска. Сможете отличить южную роскошь от сибирского люкса?

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высоткапродается квартираэлитная недвижимость
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