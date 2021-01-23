Где-то я это видел. Перед вами интерьеры самого скандального дворца России и новосибирских домов — угадайте, где чей

Последний фильм Алексея Навального о фешенебельной недвижимости на побережье Черного моря — с амфитеатром, ботаническим садом, виноградниками и аквадискотекой — посмотрели на YouTube более 64 миллионов раз. Интерьеры дворца в Геленджике действительно поражают. На протяжении всего 2020 года редакция НГС рассказывала читателям об элитной недвижимости, которую продают в Новосибирске (вот рубрика). Поэтому по горячим следам мы решили сделать тест для самых внимательных новосибирцев — а сможете ли вы отличить интерьеры геленджикского дворца из ролика Алексея Навального от роскошных домов из коттеджных поселков Новосибирска? Определите, где южная роскошь, а где — исключительно сибирский люкс?