Всему голова? Что будет с организмом, если совсем отказаться от хлеба

Как и во всем, в поедании хлеба важна золотая середина и конечная цель употребления или отказа. Мы бы не стали совсем демонизировать этот продукт, объективно в нем много полезных свойств. Отказываться или мазать на него масло — вы решите сами, а наши коллеги из Wday.ru вместе с врачом-косметологом Владимиром Яременко расскажут — какие последствия это будет иметь для организма.



Что в нем полезного?

Хлеб как продукт сочетает в себе клетчатку, белок, жиры, углеводы и витаминный комплекс. В нем содержится много витаминов группы B, они оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, способствуют улучшению работы кишечника.