Всему голова? Что будет с организмом, если совсем отказаться от хлеба

Как и во всем, в поедании хлеба важна золотая середина и конечная цель употребления или отказа. Мы бы не стали совсем демонизировать этот продукт, объективно в нем много полезных свойств. Отказываться или мазать на него масло — вы решите сами, а наши коллеги из Wday.ru вместе с врачом-косметологом Владимиром Яременко расскажут — какие последствия это будет иметь для организма.
Что в нем полезного?
Хлеб как продукт сочетает в себе клетчатку, белок, жиры, углеводы и витаминный комплекс. В нем содержится много витаминов группы B, они оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, способствуют улучшению работы кишечника.
С хлебом в организм человека поступает множество минеральных веществ. Почти все витамины, это же касается и микроэлементов, содержатся в оболочке хлебного зерна. Мука тонкого помола, которая проходит процедуру обработки, подразумевающую освобождение от оболочки, теряет полезные вещества, в то время как в муке грубого помола они сохраняются.
Что произойдет с организмом, если отказаться от хлеба
Снизится вес
В 100 граммах хлеба содержится в среднем от 250 до 350 ккал. Это невысокий показатель, если сравнивать с другими продуктами, при этом пшеничный хлеб из муки тонкого помола имеет высокий гликемический индекс — 85–90. К примеру, индекс молочного шоколада и батончиков из шоколада равен 70. Индекс ржаного хлеба — 50–40. Индекс от 70 принято считать высоким, а меньше 55 — низким.
Употребление белого хлеба приводит к повышению уровня инсулина: наблюдается рост сахара в крови, после этого он резко падает и организм начинает испытывать чувство голода. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола оказывает косвенное влияние на увеличение веса за счет стимулирования аппетита. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, то лучше отказаться от белого хлеба. Хорошая альтернатива — это хлеб из муки грубого помола, в нем содержится много клетчатки.
Кожа станет чище и свежее
Продукты, которые мы едим, всегда оказывают влияние на состояние и цвет кожи. Например, результатом неправильного питания могут стать высыпания. Пшеничная клейковина, содержащаяся в белом хлебе, провоцирует возникновение прыщей и угрей — это реакция организма на этот элемент. Организм не может вывести ее, поэтому она остается на стенках кишечника. Высыпания появляются на лице, поэтому, если вы наблюдаете у себя прыщи или угри, обратите внимание на рацион питания. Отказ от белого хлеба может стать первым шагом к избавлению от высыпаний.
Нервная система станет уязвимой
100 граммов хлеба из муки грубого помола содержит в себе половину от дневной нормы витамина B1. Дефицит витамина приводит к тому, что человек становится раздражительным, снижается его работоспособность, появляется слабость в мышцах. В составе хлеба представлены и другие витамины, один из них — это PP (ниацин), который отвечает за работу мозга, и витамин B2, его дефицит приводит к бессоннице.
Энергии будет меньше
Белый хлеб — это быстрые углеводы, они дают организму энергию. Если занимаетесь физическими нагрузками, то небольшой кусочек белого хлеба перед тренировкой позволит зарядить организм. В хлебе из муки грубого помола содержится витамин B9 (фолиевая кислота) — незаменимый элемент для нормальной работы иммунной системы. Она оказывает влияние на нервную систему, на процесс обновления клеток в организме и на общий уровень энергии.
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