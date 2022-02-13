Во фруктах больше вреда, чем пользы? Разбираемся с диетологами

— Закисление крови — это патология. Оно случается, например, при диабете 1-го типа и других заболеваниях, — говорит Тамара Крамченинова. — Но никак не от того, что было в вашей тарелке. Тем не менее употребление щелочных продуктов — зелени и овощей — хорошая идея, так как это поможет оптимальному клеточному метаболизму. Обратите внимание, я говорю не о фруктах, потому что с ними вы получите и порцию сахара. Если ваша цель именно в ощелачивании, выбирайте овощи — сахара вы и так получите, в нем недостатка у современного человека нет.



Правда, что фрукты надо есть отдельно от остальной еды?

— Фрукты — один из вариантов здорового перекуса. За счет клетчатки они создают чувство сытости, за счет сахаров — восполняют энергию, — говорит Вероника Черанева. — Нет строгой рекомендации употреблять фрукты только натощак. Не советую много фруктов после плотного обеда или банкета, поскольку длительное пребывание в желудке может запустить процессы брожения и привести к вздутию живота, тяжести и метеоризму. Фрукты можно сочетать с длинными углеводами, например, с кашами на завтрак, с белковыми блюдами — творогом и кисломолочными напитками — или отдельно.



Диетологи говорят, что в черный список для людей, контролирующих вес, фрукты попали необоснованно и часто несправедливо демонизируются. В питании важны принципы разнообразия и умеренности. Конечно, можно прожить и без фруктов, но категоричный подход к питанию и исключение целых групп продуктов в долговременной перспективе приносят больше вреда, чем пользы, и ведут к нарушениям пищевого поведения. Единственное строгое противопоказание для фруктов — пищевая аллергия.



Если в основах фруктов и их пользе разобрались, давайте окунемся в углубленное изучение предмета и узнаем, что будет, если съесть слишком много мандаринов.