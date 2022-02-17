Желе из колбасы: тестируем докторскую от 193 до 1500 рублей за килограмм — кто победил на слепой дегустации

Чтобы как-то ограничить выборку, мы решили взять колбасу, на упаковке которой стоит название «Докторская». Почему-то люди до сих пор думают, что это что-то значит. На самом деле слово «Докторская» на упаковке (особенно если на ней не указан еще и ГОСТ) не говорит о содержимом этой упаковки ничего вообще. Тому, откуда вообще пришла в наш обиход вареная колбаса и как менялся ее состав, будет посвящен отдельный материал, но пока ограничимся лишь общим рецептом современной докторской, который (по крайней мере, в теории) не менялся с позднесоветских времен: 25% — говядина жилованная, 70% — свинина жилованная нежирная, 3% — яйца или меланж, 2% — молоко свежее или сухое, соль пищевая, нитрит натрия, специи.