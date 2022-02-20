Поживем до 100 лет: 9 продуктов, которые любят долгожители — они предотвращают рак, диабет и проблемы с сердцем

Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Наши коллеги из журнала Marie Claire узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.

Фасоль и другие бобовые

Бобовые — основной продукт питания в большинстве «голубых зон». Они содержат необходимое количество антиоксидантов, клетчатки и других питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровый вес и бороться с болезнями. Например, черноглазый горох — важная часть ежедневного рациона на острове Икария в Греции, и было обнаружено, что эти бобы полезны для сердца, а также обладают противораковыми и противодиабетическими свойствами. Сообщество Никойя из Коста-Рики ежедневно ест черную фасоль, часто вместе с рисом и кукурузными лепешками (неплохая идея для ужина, не так ли?).