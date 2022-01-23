Десерты из прошлого: 7 рецептов, от которых у вас сведет олдскулы

Мы узнали, что одним из фуд-трендов этого года станут советские десерты. О том, что еще будет модно есть в этом году, мы поговорим как-нибудь потом, а пока давайте остановимся на тех самых сладостях, от которых несколько десятилетий назад слюнки текли. Да чего там — они и сейчас дадут фору любому мильфею.



Составить эту десертную карту нам помогли повара разных заведений, но еще большая прелесть этих блюд в том, что вы без труда можете приготовить их дома. Тем более что за рецептами далеко ходить не надо — они все здесь.