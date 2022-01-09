Ты смотри, что творят! 7 необычных рецептов из обычного «Доширака»

С тех пор, как появилась сказка про кашу из топора, повара разных уровней мастерства начали экспериментировать с продуктами и готовить самые разные блюда. Иногда получались шедевры, иногда, так сказать, «фьюжн», а порой просто что-то несъедобное.



Но человеческая мысль с каждым годом шагает всё дальше, и некоторые умельцы пытаются готовить знакомые блюда из, мягко говоря, оригинальных ингредиентов. И это мы сейчас не про пиццу с ананасами. Хотя пицца в нашем обзоре тоже есть. Целых две. Все блюда, которые мы собрали в этой подборке, объединяет одно: главное составляющее в них — дошираки. И не всегда они выполняют роль собственно лапши.