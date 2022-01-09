Ты смотри, что творят! 7 необычных рецептов из обычного «Доширака»

С тех пор, как появилась сказка про кашу из топора, повара разных уровней мастерства начали экспериментировать с продуктами и готовить самые разные блюда. Иногда получались шедевры, иногда, так сказать, «фьюжн», а порой просто что-то несъедобное.
Но человеческая мысль с каждым годом шагает всё дальше, и некоторые умельцы пытаются готовить знакомые блюда из, мягко говоря, оригинальных ингредиентов. И это мы сейчас не про пиццу с ананасами. Хотя пицца в нашем обзоре тоже есть. Целых две. Все блюда, которые мы собрали в этой подборке, объединяет одно: главное составляющее в них — дошираки. И не всегда они выполняют роль собственно лапши.
Гамбургер
Для начала сделайте с лапшой то, что обычно с ней делаете — залейте кипятком. А пока она заваривается, взбейте яйцо, добавьте в него соль и перец. Если лапша уже заварилась — вливайте в нее яйцо и обжарьте получившееся месиво в форме на сковороде. По 30 секунд с каждой стороны. Булка для вашего бургера готова. Сделайте две таких. Дальше еще проще — лепите котлету из фарша и обжаривайте ее до нужной готовности. Собирайте бургер. Кладите на одну булку соусы какие вздумается, салатный лист, сыр, помидор, котлету и закрывайте второй булкой. Бургер готов.
Пицца
Оказалось, что приготовление пиццы из дошираков — не такое уж редкое явление. Мы не стали брать все вариации сразу (в конце концов, с начинкой каждый может определиться сам) и остановились на двух рецептах.
Заварите три пачки лапши, залейте их яйцом, перемешайте и бросайте на сковороду. Распределите ровным слоем по всей поверхности и начинайте поджаривать этот «дошиблин». Через пару минут, когда яйцо снизу схватится, добавьте кетчуп с майонезом или томатную пасту — что вы там обычно используете для пиццы. Сверху кладите колбасу, помидоры и засыпьте всё это слоем тертого сыра. Закрывайте крышкой и немного подождите — через 10 минут ваша пицца из лапши быстрого приготовления готова.
Для другого рецепта пиццы из доширака нам понадобится две пачки лапши. Заливаем кипятком брикеты, как они есть. Нарезаем помидоры кружочками. Теперь берем круглую форму и застилаем ее бумагой для выпечки. Выкладываем в форму лапшу и утрамбуем ее при помощи лопатки — нам нужна довольно упругая основа. Разбиваем в тарелку три яйца и взбалтываем. Заливаем яйцами лапшу и разравниваем лопаткой. Убираем форму в микроволновку на 10 минут. За это время яйца прожарятся и скрепят лапшу. Вынимаем этот блин из формы, снимаем бумагу — основа готова. Сверху добавляем кетчуп и размазываем его ровным слоем. Кладем ветчину, помидоры, обильно посыпаем сыром и зеленью, убираем в микроволновку на три минуты — вторая пицца из лапши готова.
Шампиньоны в панировке
Берите шампиньоны и беспощадно отрывайте им ножки. Пусть себе лежат до поры до времени. Теперь крошите сухую лапшу. В отдельных мисках насыпьте муку и взбейте яйцо. Теперь обваляйте шляпку гриба в муке, обмакните в яйце и панируйте в лапше. Повторите эту процедуру со всеми грибами и бросайте их в большое количество кипящего подсолнечного масла и обжаривайте. Через несколько минут ваше блюдо готово. Можно есть с кетчупом или любым другим соусом, который вам нравится.
Суп-лапша
Ломайте лапшу прямо в упаковке, открывайте пачку и вынимайте все пакетики, что там есть. Пакетик с приправами вам не понадобится — можно его выбросить. А вот сушеную зелень оставьте, пригодится. Можете сразу бросить ее в чашку, добавить лапшу, универсальную приправу, укроп и петрушку. Теперь нарежьте сосиску, добавьте к лапше, залейте всё это дело кипятком, посолите и закройте крышкой на три минуты.
Пока лапша заваривается, натрите сыр на крупной терке. Бросайте его в заварившуюся лапшу. Также можно добавить ложку сметаны. Ваш суп готов.
Лазанья
Заливайте лапшу кипятком. Но не полностью. Чтобы она сильно не размокла. Накрывайте тарелку крышкой и оставляйте на три минуты. Начинайте обжаривать фарш, добавив к нему соль, приправу для мяса и зелень. Отдельно натрите сыр. Отдельно смешайте томатную пасту с остатками зелени, разбавьте ее небольшим количеством теплой водой и перемешайте — соус готов. Теперь можно взбить три яйца.
Возьмите глубокую форму и застелите ее фольгой. На дно выложите слой лапши толщиной примерно один сантиметр. Залейте лапшу взбитыми яйцами (но не всеми сразу — они вам еще пригодятся), разровняйте и выложите сверху слой фарша. Смажьте его томатным соусом, посыпьте сыром. Повторите процедуру — лапша, (яйца теперь не нужны), фарш, соус, сыр. И так, пока у вас не закончатся ингредиенты. Сверху смажьте остатками яйца и убирайте форму в разогретую до 200 градусов духовку. Через 20 минут ваша лазанья готова.
Омлет
СЮЖЕТ
И снова ломайте лапшу и заваривайте ее кипятком. Пока она заваривается, обжарьте овощную смесь, нарежьте ветчину, натрите сыр и отправляйте их на сковороду к овощной смеси. Добавьте лапшу. Обжаривайте до готовности овощей. Теперь разбейте три яйца в миску, добавьте полстакана молока, щепотку соли и хорошенько перемешайте. Залейте этой смесью то, что у вас получилось в сковороде, — лапшу с овощами, ветчиной и сыром. Закрывайте крышкой и оставьте на медленном огне до готовности. Вот и ваш омлет. Выкладывайте его на тарелку и, пока он еще горячий, посыпьте сыром.
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