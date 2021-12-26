Всё-то вы неправильно готовили: как на самом деле надо варить яйца, сосиски, макароны и другие продукты

Мыть крупы нужно потому, что часто они не настолько чисты, как кажутся. Пшено, например, рекомендуют мыть несколько раз (не лишним будет еще и ошпарить в финале), потому что это одна из самых грязных круп. Также обязательно мойте перловку и нешлифованный рис. Во-вторых, только мытые крупы раскрывают полный вкус. Киноа может вообще горчить, если его предварительно не промыть.



— У киноа сладковатый ореховый привкус. Если его не промыть, вместо приятного аромата вы получите горечь. Кстати, вкус раскроется лучше, если перед варкой крупу несколько минут обжарить на сухой сковороде, — делится лайфхаком шеф-повар Николай Ногин.



Совет слегка обжарить крупу на сковороде или хотя бы нагреть ее перед приготовлением работает не только с киноа. Это отнимет у вас всего несколько минут, зато заметно раскроет вкусовые качества зерна. Причем прокаливать можно всё что угодно. Даже манку часто калят и жарят с маслом, чтобы придать каше ореховый привкус.



Как бы вы ни прокаливали и ни намывали крупу, всё может испортить слишком сильный нагрев плиты или газовой горелки. Здесь работают элементарные законы физики. Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой. Обычно этому учатся максимум с третьей попытки сварить крупу, но если вы до сих пор ломаете голову над тем, почему у вас никак не получается хорошая и правильная каша, возможно, весь секрет именно в этом.



Открывать кастрюлю и время от времени помешивать кашу тоже не стоит. Дайте ей всё сделать самой. Пусть настоится и варится так, как она этого хочет и умеет. Ей не нужны никакие помощники. Закинули в кастрюлю и забыли о ней на несколько минут (время обычно указано на упаковке). Если будете постоянно поднимать крышку, весь пар улетучится, и в итоге вы получите не такое вкусное блюдо, как хотели. Постоянно помешивать кашу тоже не рекомендуют. Иначе получите вязкую размазню.



Посуда для приготовления крупы тоже не всякая подойдет. Здесь достаточно вспомнить плов, для которого в идеале нужен казан с толстыми стенками. Попробуйте приготовить его в тонкой алюминиевой кастрюле — и рискуете получить пригоревшую рисовую кашу с мясом. Так происходит с любой крупой.



— Хорошей каше нужна кастрюля с толстым дном, в идеале — чугунная. В таре с тонкими стенками она, безусловно, сварится, но запросто подгорит, — объясняет Николай Ногин. — К тому же кастрюля не должна быть слишком маленькой. Следите, чтобы в ней было достаточно места для воздуха. Благодаря этому каша приобретет оптимальную консистенцию.

