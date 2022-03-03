«Не буду носить парики»: реальная история Яны из Хабаровска — после ковида она потеряла волосы за две недели

Для многих коронавирус не проходит бесследно. Одно из наиболее распространенных последствий — частичное выпадение волос. Именно это произошло с 25-летней жительницей Хабаровска. У Яны всегда были длинные, роскошные волосы, более того, локоны были визитной карточкой девушки. После болезни ее шевелюра критично поредела — специально для наших коллег из Woman.ru Яна рассказала свою историю.
Как объясняли Яне врачи, ковид негативно повлиял на работу сосудов кожи головы: они сужаются, после чего волосы перестают получать прежнее питание. А повышенная температура тела (и головы в том числе) в течение длительного срока только усугубила ситуацию. К тому же инфекция «вымыла» из организма важное для здоровья волос железо. По результатам анализов выяснилось, что у девушки анемия (сильный железодефицит).
— У меня после ковида наступила анемия. Организм в таком случае переключился на более важные органы, чтобы сохранить их. Волосы ему не нужны, мертвые луковицы просто выпадают. Кроме того, свою роль сыграла и высокая температура. Для того чтобы организм начал избавляться от волос, достаточно трех дней высокой температуры, а у меня жар держался намного дольше… Ковид сожрал все витамины, по-другому не скажешь. У меня все показатели были в дефицитах, — рассказала Яна.
Волосы у девушки выпали достаточно быстро: сначала небольшими прядями, затем по пять-шесть больших клубков за раз. Даже сейчас, во время лечения, локоны всё еще восстанавливаются.
— Выпадение волос было реактивным: остановить его не удалось ни стрижкой, ни витаминами, ни специальными средствами. Когда с начала выпадения прошло две недели — я потеряла 60 процентов волос до залысин. Они возникли не сразу — сначала я просто собирала свои волосы и надеялась, что это прекратится. Сейчас, спустя полтора месяца, я практически облысела, — призналась девушка.
Кроме терапевта и трихолога, Яне пришлось обратиться к психологу. Однако теперь специалиста ей заменяют подписчики в инстаграме: после того, как девушка стала публично рассказывать о своей проблеме, тысячи неравнодушных высказали ей свою поддержку.
— Минимум 100 новых сообщений, и каждое наполнено слезами горести по своим волосам и ответными пожеланиями здоровья моим. Всё началась после того, как я решилась рассказать о своей проблеме открыто. А носить парик для меня еще более психологически сложно, чем ходить без него. Даже если я стану похожа на Голлума из «Властелина колец», то всё равно не буду носить парики. Я могу примириться со своей болезнью и облысением, но скрывать и приукрашивать себя — уже слишком, — призналась Яна.
Сейчас Яна всё еще ходит по врачам и продолжает лечение. Девушка регулярно делает массаж головы, используя только профессиональные маски, бальзамы и шампуни.
— На полное восстановление нужен год, и еще полгода понадобится на то, чтобы появились здоровые волосы. Хоть каких-то ощутимых результатов я ожидаю к июню. Но этого всё равно будет недостаточно, чтобы чувствовать себя нормально, — заключает она.
Что говорит эксперт
Тот факт, что пациентов с проблемой выпадения волос за последние год-полтора стало намного больше, подтверждает врач-дерматовенеролог Инна Семенова.
— Как правило, пациенты жалуются на обильное выпадение волос, боли кожного покрова в области волосистой части головы, — говорит доктор. — Причем мы видим два типа выпадения волос после ковидной инфекции: это очаговое выпадение (встречается реже) и диффузное, когда волосы выпадают по всей голове, оно сейчас встречается чаще, его еще называют активным волосопадом. При таком типе выпадения волос сколько бы раз человек ни расчесывался, у него всегда полная расческа, утром проснулся — на подушке волосы, в ванне помылся — волосы. Некоторые пациенты даже решают голову реже мыть, но это не работает.
Причиной такого состояния в последнее время часто становится перенесенный коронавирус.
— Сама по себе ковидная инфекция вызывает мультивоспалительный синдром, когда повреждается всё микроциркуляторное русло, то есть поражаются все микрососуды всего организма, в частности, кожи и волосяного фолликула, — объясняет Инна Семенова. — Что представляет собой волосяной фолликул — это такое маленькое образование, где происходит непрерывное, ежесекундное деление клеток. Это очень маленькое и очень чувствительное образование. В результате ковидной инфекции, мультивоспалительного синдрома, цитокинового шторма, приема большого количества препаратов на этот маленький микромир оказывается токсическое воздействие, волосы перестают делиться, а через месяц-полтора начинается естественное отторжение этих волос, потому что их больше ничто не держит.
Конечно, врачи и раньше встречались с постинфекционным волосопадом, например после тяжело перенесенного гриппа и других ОРВИ, но таких масштабов, как в пандемию, еще не видели. Подробнее о том, как сохранить волосы и что делать, если они уже начали выпадать — в нашем материале.
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