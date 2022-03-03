«Не буду носить парики»: реальная история Яны из Хабаровска — после ковида она потеряла волосы за две недели

— У меня после ковида наступила анемия. Организм в таком случае переключился на более важные органы, чтобы сохранить их. Волосы ему не нужны, мертвые луковицы просто выпадают. Кроме того, свою роль сыграла и высокая температура. Для того чтобы организм начал избавляться от волос, достаточно трех дней высокой температуры, а у меня жар держался намного дольше… Ковид сожрал все витамины, по-другому не скажешь. У меня все показатели были в дефицитах, — рассказала Яна.

Волосы у девушки выпали достаточно быстро: сначала небольшими прядями, затем по пять-шесть больших клубков за раз. Даже сейчас, во время лечения, локоны всё еще восстанавливаются.

— Выпадение волос было реактивным: остановить его не удалось ни стрижкой, ни витаминами, ни специальными средствами. Когда с начала выпадения прошло две недели — я потеряла 60 процентов волос до залысин. Они возникли не сразу — сначала я просто собирала свои волосы и надеялась, что это прекратится. Сейчас, спустя полтора месяца, я практически облысела, — призналась девушка.