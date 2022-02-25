Как снизить тревожность от происходящего? 4 действенных способа, которые помогут здесь и сейчас

Последнее время мы постоянно находимся в состоянии стресса. Пандемия и нестабильная политическая обстановка вынуждают нас забыть о повседневных делах и тратить всё свое время на бесконечный скроллинг ленты новостей. Лучше от этого, конечно же, не становится. Но рука всё равно так и тянется к телефону: всё-таки очень важно отслеживать текущую обстановку и оставаться осведомленным. В такие моменты повышается риск появления психосоматических проблем, которые негативно влияют на качество нашей жизни. Психолог Маргарита Волчкова рассказала нашим коллегам из Woman.ru, как снизить тревожность в это непростое время.
Примите свою тревогу
Перестаньте ее бояться, испытывать чувство вины или злиться на себя. Тревожное состояние — это естественная реакция на неизвестную опасную ситуацию. Главное, не застрять в этой тревоге и начать ее контролировать.
— Страх живет в мыслях о будущем, поэтому сначала возвращаемся в момент «здесь и сейчас» с помощью простого упражнения: отвечайте себе на вопросы: «Где я? Что я вижу? Какая здесь температура? Чего касается мое тело? Что происходит вокруг?» Нам важно не только понять, но и почувствовать окружающий нас мир. Таким образом, вам удастся остановиться и замедлить беспорядочный ход негативных мыслей и «вернуться в тело», — объясняет эксперт.
Дыхательные практики
При каждом приступе тревожности психолог советует выполнять это упражнение: вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание, а затем выдыхаем. Всё это время следите за тем, как движутся грудная клетка и живот.
Еще одно упражнение — представить себя в безопасном месте. Это место, где человеку было хорошо и спокойно: родительский дом, бабушкина дача, место из отпуска. Представьте себя там в максимальных подробностях и ощутите это место.
Телесные практики
Очень важно избавиться от страха, раздражения, гнева и осуждения. Прекрасным решением будет заняться спортом.
— Страх уходит через работу ног: бег, отталкивания, приседания. Агрессию выражаем через руки: отжимания, отталкивание руками, бокс, бить подушки, выкручивание полотенца, — объясняет эксперт.
Ограничьте поступление негативной и пугающей информации
Если вы воспринимаете близко к сердцу любой негатив, то лучше на время сместить ракурс внимания. Постарайтесь управлять собственными мыслями и настроиться на более нейтральную волну, лучше вернуться к повседневной рутине, встретиться с близкими, занять себя каким-то делом.
— Любые новости, если они действительно важные, обязательно дойдут до вас. Не вникайте в споры, комментарии и подробности, пока не почувствуете себя готовым к этому. Отвлекайтесь на то, что наполняет вас и приносит удовольствие: спорт, ванна, рисование прекрасно помогут выразить эмоции. Важно полностью вовлекаться в процесс и следить за своими мыслями. Ну и самое главное — быть рядом с родными и близкими, давать друг другу поддержку и опору, — советует психолог.
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