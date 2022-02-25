Как снизить тревожность от происходящего? 4 действенных способа, которые помогут здесь и сейчас

Примите свою тревогу

Перестаньте ее бояться, испытывать чувство вины или злиться на себя. Тревожное состояние — это естественная реакция на неизвестную опасную ситуацию. Главное, не застрять в этой тревоге и начать ее контролировать.

— Страх живет в мыслях о будущем, поэтому сначала возвращаемся в момент «здесь и сейчас» с помощью простого упражнения: отвечайте себе на вопросы: «Где я? Что я вижу? Какая здесь температура? Чего касается мое тело? Что происходит вокруг?» Нам важно не только понять, но и почувствовать окружающий нас мир. Таким образом, вам удастся остановиться и замедлить беспорядочный ход негативных мыслей и «вернуться в тело», — объясняет эксперт.

Дыхательные практики

При каждом приступе тревожности психолог советует выполнять это упражнение: вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание, а затем выдыхаем. Всё это время следите за тем, как движутся грудная клетка и живот.

Еще одно упражнение — представить себя в безопасном месте. Это место, где человеку было хорошо и спокойно: родительский дом, бабушкина дача, место из отпуска. Представьте себя там в максимальных подробностях и ощутите это место.