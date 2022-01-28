«Здоровый пофигизм выработать очень сложно». Полезные упражнения от психолога, которые снимут постоянную тревогу

В быстром современном мире тревожность при определенных условиях может появиться у любого человека — нам всё нужно помнить, везде успеть и обо всём позаботиться. Но что будет, если долго не обращать внимание на это состояние или попросту с ним не бороться? Психолог Ольга Сень объяснила, какую опасность в себе несут такие расстройства и как правильно и вовремя их купировать.



Тревожность — это одно из нормальных психологических состояний человека, во время которого мы стремимся предполагать всё самое плохое. Она может быть вызвана какими-то временными событиями, повлекшими за собой стресс, или быть частью характера, которая чаще всего закладывается с детства. Иногда детям просто внушают постоянное состояние паники. «Если ты не беспокоишься, значит, всё пройдет плохо», — говорят некоторые родители. Это не так, хотя эту позицию почему-то часто используют в нашей стране: мол, если всё идет гладко, значит, по-любому где-то тебя ждет подвох. Такие установки и примеры сильно влияют на психологию детей, которые потом вырастают, постоянно за что-то переживают и паникуют.