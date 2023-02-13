Больше не дыбом: 6 ошибок, которые убивают мокрые волосы (но вы все равно так делаете)

— Волос, точнее, его стержень, — это плотно скрученный шпагат, состоящий из белков. Таким его делают химические связи между белками: водородные, ионные, дисульфидные. Первые два вида (водородные и ионные) — менее прочные и легко разрушаются под воздействием факторов окружающей среды, в том числе и в воде, — объясняла ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.



По мнению эксперта, если вы постоянно будете ложиться спать с мокрыми волосами, через какое-то время они станут тусклыми и ломкими. Если нет возможности воспользоваться полотенцем или феном, просто соберите их в аккуратный пучок или косу перед тем, как ложиться спать. Бонусом будет легкая волна на волосах утром.