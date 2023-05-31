Протирайте лапки мокрой тряпочкой: новосибирский ветеринар дал советы, как спасти кошку от жары

— Также можно оклеить стекла окон отражающей фольгой или защитить комнату от прямых солнечных лучей плотными занавесками. Еще один признак, что кошке жарко, — это отсутствие или снижение аппетита. При этом не стоит переживать и насильно закармливать любимца — предложите кошке какое-нибудь лакомство и насыпайте еду небольшими порциями, чтобы предотвратить порчу продуктов, — добавил Иван Пушилин.



Важно следить за тем, сколько жидкости пьет кошка, и в теплую погоду чаще обновлять воду в поилке.

— Емкости с водой можно расставить в разных комнатах, чтобы обеспечить постоянный доступ к воде. Также можно освежать кошку, протирая ей лапки тряпкой, смоченной в прохладной воде, — советует ветеринар.

