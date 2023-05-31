Протирайте лапки мокрой тряпочкой: новосибирский ветеринар дал советы, как спасти кошку от жары

В Новосибирске с приходом тепла владельцы кошек могут заметить изменения поведения у своих питомцев. НГС узнал у руководителя группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Ивана Пушилина, как понять, что кошка себя плохо чувствует.
— Заметить изменившееся поведение кошек в жару несложно — они гораздо меньше передвигаются, а вместо активных игр стараются просто полежать. Пытаясь «освежиться», животные вылизывают свое тело. Хозяевам важно следить, чтобы у кошки не было обезвоживания, и стараться улучшить условия проживания в жаркую погоду, — объяснил ветеринар.
Кошкам также нужна комфортная температура дома, так что купленный кондиционер или вентилятор поможет в квартире не только людям. При этом необходимо следить за устойчивостью конструкции и поставить приобретение в недоступном для питомца месте.
— Также можно оклеить стекла окон отражающей фольгой или защитить комнату от прямых солнечных лучей плотными занавесками. Еще один признак, что кошке жарко, — это отсутствие или снижение аппетита. При этом не стоит переживать и насильно закармливать любимца — предложите кошке какое-нибудь лакомство и насыпайте еду небольшими порциями, чтобы предотвратить порчу продуктов, — добавил Иван Пушилин.
Важно следить за тем, сколько жидкости пьет кошка, и в теплую погоду чаще обновлять воду в поилке.
— Емкости с водой можно расставить в разных комнатах, чтобы обеспечить постоянный доступ к воде. Также можно освежать кошку, протирая ей лапки тряпкой, смоченной в прохладной воде, — советует ветеринар.
В летнее время кошка может стать, наоборот, активной и непослушной.
— Жара жарой, но инстинкты никуда не пропадают — так питомец проявляет признаки половой охоты. В это время коты и кошки становятся более активными и доставляют ряд проблем своим хозяевам: у них начинается чрезмерная вокализация, они делают метки, проявляют агрессию по отношению к домочадцам. Гуманным решением данной проблемы станет применение современных бигормональных препаратов с двумя гормонами в составе, — добавил Иван Пушилин.
Препараты помогут скорректировать поведение животного. Но перед использованием нужно проконсультироваться с ветеринаром и строго следовать инструкции.
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