freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняLexus ехал по встречке и нарвался на «учителя»
Все новости
Все новости
Интервью

Слушаюсь и повинуюсь! Зоопсихолог раскрыла секреты, как котики подчиняют себе людей

За столетия жизни рядом с человеком кошки научились понимать людей. И управлять ими

1 905

В кошачьих семьях главная всегда самка

Поделиться

Кошек одомашнили более 9000 лет назад. Несмотря на это, они остаются для людей загадкой. Но сами питомцы адаптировались и научились получать от людей то, чего хотят: они умеют выпрашивать еду, заставлять владельцев говорить потише во время ссор и превращать человеческие вещи в свои игрушки. А иногда они и вовсе считают людей своей прислугой. НГС поговорил с Еленой Клюсовец — зоопсихологом, фелинологом, автором книги «На одном языке с кошкой», владелицей питомника британских кошек Union Snobs. Специалист ответила на вопросы об отношениях котов с людьми и объяснила, что значат странные кошачьи привычки.

У каждого кота, как и у человека, уникальный характер

У каждого кота, как и у человека, уникальный характер

Поделиться

Как понять, что кот считает человека своей прислугой?

— У большинства животных есть понятие иерархии: есть тот, кто подчиняется, и тот, кто управляет. Когда кот видит, как человек выполняет его пожелания, считает, что управляет им. Это видно, когда кот ночью на что-то жалуется, мешает спать, требует покормить и только после успокаивается. Если бы человек не велся на это и не шел давать еду, то кот бы понял, что подчинению этот человек не подлежит. А если человек всё выполняет, кот понимает, что прислуга наметилась.

Коты не любят, когда вокруг них ругаются и выясняют отношения

Коты не любят, когда вокруг них ругаются и выясняют отношения

Поделиться

Иногда, если хозяева ругаются, кот начинает громко мяукать. Зачем он это делает?

— Они реагируют на уровень звука, который воспроизводят люди. Им нравятся высокие тона, и когда мы ласково с ними разговариваем, то поднимаем голос. А когда люди говорят на эмоциях, переходят на низкий тон, и кот понимает, что происходит что-то нехорошее, считывает эмоции. И поэтому пытается всем сказать, что надо быть тише.

Кошки отличаются своей красотой и грацией

Кошки отличаются своей красотой и грацией

Поделиться

Почему животное ни с того ни с сего начинает мяукать?

— Это может быть болезнь, но вообще причин много. Часто мы можем увидеть такую вокализацию у пожилых животных, у которых есть проблемы с эндокринной системой. Также у пожилых теряется чувствительность, ухудшается слух или зрение, и чтобы ориентироваться в пространстве, они начинают кричать. Молодые нестерилизованные кошки громко мяукают в брачный период — так они привлекают внимание самцов. Или, например, кошка ночью часто ходит и кричит, так как знает, что этим криком будет раздражать человека, и он встанет и пойдет ее покормить.

Многие кошачьи привычки до сих пор непонятны людям

Многие кошачьи привычки до сих пор непонятны людям

Поделиться

Есть коты, которые всегда идут на руки к людям и ластятся, но кого-то одного — игнорируют. И наоборот: кот ко всем гостям относится равнодушно, но конкретному человеку уделяет внимание. Из-за чего такое происходит?

— Они реагируют, как все живые существа. Люди тоже иногда видят незнакомца, и он не нравится по непонятной причине — у кошек тоже такая история. А еще у них очень острое обоняние. У пришедшего человека может быть не тот запах духов, например, с цитрусом — к такому человеку им не хочется подходить. С помощью обоняния кошки улавливают наше состояние, в том числе состояние здоровья. И какие-то наши запахи, например, дающие понять, что человек болен, могут отпугивать кошек. Помимо всего прочего, человек на себе приносит запахи извне: например, если от него пахнет чужим котом, это может отпугнуть.

Никогда нельзя точно понять, почему кошке не нравится тот или иной человек

Никогда нельзя точно понять, почему кошке не нравится тот или иной человек

Поделиться

Почему кот смотрит в одну точку или начинает охотиться на невидимый объект?

— Чаще всего они что-то действительно видят. Зрение у котов очень хорошее, они видят прекрасно и в сумерках, и в полутемноте, мелкие предметы тем более. Больше всего их интересуют предметы, которые двигаются. Если кошка видит летящую пылинку, то ее привлечет движение.

Иногда люди не понимают знаки внимания и любви, которые показывают кошки

Иногда люди не понимают знаки внимания и любви, которые показывают кошки

Поделиться

Почему коты не любят дорогие покупные игрушки, но играют с резинкой для волос, пачками салфеток или другими бытовыми вещами?

— Большая часть индустрии рассчитана не на кошек, а на людей. И поэтому мы видим яркие игрушки, мышей пищащих. А если выбирать игрушку для кошки, то нужно понимать, что цвет не столь важен — яркие цвета они всё равно не видят. Пищащие игрушки своим звуком не нравятся. Стоит учесть, что кошке интересней играть с натуральными материалами, а не искусственными. И любая игрушка будет интересна, если она двигается, как добыча в естественной среде, поэтому мышкой нужно водить по полу, будто она пытается убежать. Резинка для волос удобна тем, что она мягкая, ближе к ощущению добычи, и пружинит. Плюс для кошек привлекателен звук шуршания.

Главная кошка в прайде всегда будет наказывать того, кто начал ссору с сородичами

Главная кошка в прайде всегда будет наказывать того, кто начал ссору с сородичами

Поделиться

Если в доме живет несколько кошек, то кто из них считается главной?

— Главой прайда всегда будет самка. Чаще всего главной становится самая спокойная и рассудительная. Считается, что если происходит какая-то проблема, активная кошка не сможет спасти семью, потому что истерика помешает ей разобраться. А спокойная кошка сможет понять, что происходит, и сделать так, чтобы прайду было хорошо. Еще главной может стать та, которая появилась первой. Бывает, что животные между собой не общаются, а потом их вывозят на дачу, на их территорию приходит чужой кот, и тогда они объединяются, чтобы его выгнать. В случае ссоры между животными главная кошка всегда вступит в нее и будет наказывать того, кто виноват. Она всегда каким-то образом чувствует и знает, кто зачинщик конфликта, и старается его прекратить.

Выражение «любопытство сгубило кошку» появилось не просто так

Выражение «любопытство сгубило кошку» появилось не просто так

Поделиться

Почему кошки выпадают из окон и с балконов, если у них так хорошо развиты органы чувств?

— Их органы чувств заточены на то, чтобы охотиться. И в состоянии охоты кошка не следит за тем, что у нее под лапами, куда она прыгает. И еще они очень любопытны, что их губит. Они могут застревать между окнами, которые открыты на проветривание. Или видят птицу за окном, прыгают и падают. Некоторые кошки «с грацией картошки» идут по парапету, не могут развернуться и падают. Поэтому необходимы специальные сетки, чтобы этого не произошло.

Люди продолжают заводить котов, несмотря на особенности характера этих животных

Люди продолжают заводить котов, несмотря на особенности характера этих животных

Поделиться

Зачем коты поворачиваются хвостом к лицу хозяина?

— Это показатель того, что кошка доверяет этому человеку. У кошек у анального отверстия много желез, в которых находятся феромоны. Они содержат огромное количество информации о кошке: пол, возраст, готовность к спариванию. Животные, когда знакомятся, обнюхивают друг друга под хвостом. И когда кошка поворачивается попой к оппоненту, в том числе к человеку, она хочет показать свое доверие и благодушие. Просто люди не всегда это понимают и думают, что животные наглеют. А на самом деле они показывают свою любовь.

Ранее Елена Клюсовец отвечала на другие популярные вопросы о кошках, которые задавали наши читатели. Зоопсихолог объяснила, как эти питомцы проявляют любовь и привязанность к человеку, зачем делают «молочный шаг» и устраивают ночной «тыгыдык». Читайте об этом в материалах НГС.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

КотКошкаСоветы зоопсихологаДомашние животные
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter