Слушаюсь и повинуюсь! Зоопсихолог раскрыла секреты, как котики подчиняют себе людей

Кошек одомашнили более 9000 лет назад. Несмотря на это, они остаются для людей загадкой. Но сами питомцы адаптировались и научились получать от людей то, чего хотят: они умеют выпрашивать еду, заставлять владельцев говорить потише во время ссор и превращать человеческие вещи в свои игрушки. А иногда они и вовсе считают людей своей прислугой. НГС поговорил с Еленой Клюсовец — зоопсихологом, фелинологом, автором книги «На одном языке с кошкой», владелицей питомника британских кошек Union Snobs. Специалист ответила на вопросы об отношениях котов с людьми и объяснила, что значат странные кошачьи привычки.
— Как понять, что кот считает человека своей прислугой?
— У большинства животных есть понятие иерархии: есть тот, кто подчиняется, и тот, кто управляет. Когда кот видит, как человек выполняет его пожелания, считает, что управляет им. Это видно, когда кот ночью на что-то жалуется, мешает спать, требует покормить и только после успокаивается. Если бы человек не велся на это и не шел давать еду, то кот бы понял, что подчинению этот человек не подлежит. А если человек всё выполняет, кот понимает, что прислуга наметилась.
— Иногда, если хозяева ругаются, кот начинает громко мяукать. Зачем он это делает?
— Они реагируют на уровень звука, который воспроизводят люди. Им нравятся высокие тона, и когда мы ласково с ними разговариваем, то поднимаем голос. А когда люди говорят на эмоциях, переходят на низкий тон, и кот понимает, что происходит что-то нехорошее, считывает эмоции. И поэтому пытается всем сказать, что надо быть тише.
— Почему животное ни с того ни с сего начинает мяукать?
— Это может быть болезнь, но вообще причин много. Часто мы можем увидеть такую вокализацию у пожилых животных, у которых есть проблемы с эндокринной системой. Также у пожилых теряется чувствительность, ухудшается слух или зрение, и чтобы ориентироваться в пространстве, они начинают кричать. Молодые нестерилизованные кошки громко мяукают в брачный период — так они привлекают внимание самцов. Или, например, кошка ночью часто ходит и кричит, так как знает, что этим криком будет раздражать человека, и он встанет и пойдет ее покормить.
— Есть коты, которые всегда идут на руки к людям и ластятся, но кого-то одного — игнорируют. И наоборот: кот ко всем гостям относится равнодушно, но конкретному человеку уделяет внимание. Из-за чего такое происходит?
— Они реагируют, как все живые существа. Люди тоже иногда видят незнакомца, и он не нравится по непонятной причине — у кошек тоже такая история. А еще у них очень острое обоняние. У пришедшего человека может быть не тот запах духов, например, с цитрусом — к такому человеку им не хочется подходить. С помощью обоняния кошки улавливают наше состояние, в том числе состояние здоровья. И какие-то наши запахи, например, дающие понять, что человек болен, могут отпугивать кошек. Помимо всего прочего, человек на себе приносит запахи извне: например, если от него пахнет чужим котом, это может отпугнуть.
— Почему кот смотрит в одну точку или начинает охотиться на невидимый объект?
— Чаще всего они что-то действительно видят. Зрение у котов очень хорошее, они видят прекрасно и в сумерках, и в полутемноте, мелкие предметы тем более. Больше всего их интересуют предметы, которые двигаются. Если кошка видит летящую пылинку, то ее привлечет движение.
— Почему коты не любят дорогие покупные игрушки, но играют с резинкой для волос, пачками салфеток или другими бытовыми вещами?
— Большая часть индустрии рассчитана не на кошек, а на людей. И поэтому мы видим яркие игрушки, мышей пищащих. А если выбирать игрушку для кошки, то нужно понимать, что цвет не столь важен — яркие цвета они всё равно не видят. Пищащие игрушки своим звуком не нравятся. Стоит учесть, что кошке интересней играть с натуральными материалами, а не искусственными. И любая игрушка будет интересна, если она двигается, как добыча в естественной среде, поэтому мышкой нужно водить по полу, будто она пытается убежать. Резинка для волос удобна тем, что она мягкая, ближе к ощущению добычи, и пружинит. Плюс для кошек привлекателен звук шуршания.
— Если в доме живет несколько кошек, то кто из них считается главной?
— Главой прайда всегда будет самка. Чаще всего главной становится самая спокойная и рассудительная. Считается, что если происходит какая-то проблема, активная кошка не сможет спасти семью, потому что истерика помешает ей разобраться. А спокойная кошка сможет понять, что происходит, и сделать так, чтобы прайду было хорошо. Еще главной может стать та, которая появилась первой. Бывает, что животные между собой не общаются, а потом их вывозят на дачу, на их территорию приходит чужой кот, и тогда они объединяются, чтобы его выгнать. В случае ссоры между животными главная кошка всегда вступит в нее и будет наказывать того, кто виноват. Она всегда каким-то образом чувствует и знает, кто зачинщик конфликта, и старается его прекратить.
— Почему кошки выпадают из окон и с балконов, если у них так хорошо развиты органы чувств?
— Их органы чувств заточены на то, чтобы охотиться. И в состоянии охоты кошка не следит за тем, что у нее под лапами, куда она прыгает. И еще они очень любопытны, что их губит. Они могут застревать между окнами, которые открыты на проветривание. Или видят птицу за окном, прыгают и падают. Некоторые кошки «с грацией картошки» идут по парапету, не могут развернуться и падают. Поэтому необходимы специальные сетки, чтобы этого не произошло.
— Зачем коты поворачиваются хвостом к лицу хозяина?
— Это показатель того, что кошка доверяет этому человеку. У кошек у анального отверстия много желез, в которых находятся феромоны. Они содержат огромное количество информации о кошке: пол, возраст, готовность к спариванию. Животные, когда знакомятся, обнюхивают друг друга под хвостом. И когда кошка поворачивается попой к оппоненту, в том числе к человеку, она хочет показать свое доверие и благодушие. Просто люди не всегда это понимают и думают, что животные наглеют. А на самом деле они показывают свою любовь.
Ранее Елена Клюсовец отвечала на другие популярные вопросы о кошках, которые задавали наши читатели. Зоопсихолог объяснила, как эти питомцы проявляют любовь и привязанность к человеку, зачем делают «молочный шаг» и устраивают ночной «тыгыдык». Читайте об этом в материалах НГС.