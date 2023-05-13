Слушаюсь и повинуюсь! Зоопсихолог раскрыла секреты, как котики подчиняют себе людей

— Почему животное ни с того ни с сего начинает мяукать?



— Это может быть болезнь, но вообще причин много. Часто мы можем увидеть такую вокализацию у пожилых животных, у которых есть проблемы с эндокринной системой. Также у пожилых теряется чувствительность, ухудшается слух или зрение, и чтобы ориентироваться в пространстве, они начинают кричать. Молодые нестерилизованные кошки громко мяукают в брачный период — так они привлекают внимание самцов. Или, например, кошка ночью часто ходит и кричит, так как знает, что этим криком будет раздражать человека, и он встанет и пойдет ее покормить.