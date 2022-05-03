«По мнению кошек, люди — глупые существа»: зоопсихолог ответила на главные вопросы о домашних пушистиках

— Кто умнее — кошки или собаки?



— Было исследование, с помощью которого ученые хотели это понять. Оно показало, что в каких-то вещах умнее собаки, а в каких-то — кошки. Нет универсального ответа. Это вполне оправдано, потому что органы чувств у них развиваются по-разному.



— Действительно ли кот привязывается не к хозяину, а к месту, где его кормят? То есть запоминает, где человек дает ему еду, и выражает свои чувства, но они адресованы не хозяину, а именно еде.



— Такой вывод изначально неверный. Конечно, коты, в хорошем смысле слова, ретрограды. Это питомцы, которые любят, чтобы все было стабильно. Что касается того, привязаны ли коты к людям — да, привязаны. Просто, сравнивая с теми же собаками, проявление привязанности выражается несколько иначе. Если мы возвращаемся после долгого отпуска, то собака бежит, прыгает, виляет хвостом. Они — экстраверты, эмоции направлены наружу. С котами другая история. Когда мы возвращаемся, кот, чаще всего, просто выйдет, посмотрит, развернется и начнет точить когти. И люди обижаются, что кот не подошел, не обнялся и не облизался. Но если мы посмотрим глазами кошки, то поймем, что точением когтей она как раз выражает радость.