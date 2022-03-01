«Девочки, которые их доставали, рыдали». 15 милых котов, которые выжили, несмотря на предательство, и ищут дом

1 марта в мире отмечают неофициальный праздник — День кошек. Эти звери живут во многих семьях новосибирцев. Но есть и животные, которым не повезло, и они оказались на улице или у безответственных владельцев. НГС нашел котов и кошек, попавших в приюты «Кошачье царство» и «Первый городской». Посмотрите на этих милых пушистиков, которые хотят найти себе любящую семью.

Олечка

— Это типичная кошка, родившаяся в подвале. Сейчас она уже не дикая, идет на ручки. Ее родила в подвале, насквозь пропитанном вирусами, такая же дикая кошка. Когда Олечку забрали, ей было примерно месяца два. Лечили, потому что каких только вирусов не было! Сейчас это здоровенькая, веселая кошка, любит носиться, играть. Хотя Олечка привыкла к человеку, у нее в памяти остается какой-то страх. Иногда берешь ее на руки, издаешь какой-то звук, она пугается и убегает. Кошкам нельзя жить в подвалах. Это грязь, это сырость, блохи. Это самая незащищенная категория животных. Подвальные котейки обречены. Они часто дикие, больные. Ими нужно заниматься долгие годы, прежде чем они поедут домой, — рассказала руководитель приюта «Кошачье царство» Татьяна Зеленская.