«Девочки, которые их доставали, рыдали». 15 милых котов, которые выжили, несмотря на предательство, и ищут дом

1 марта в мире отмечают неофициальный праздник — День кошек. Эти звери живут во многих семьях новосибирцев. Но есть и животные, которым не повезло, и они оказались на улице или у безответственных владельцев. НГС нашел котов и кошек, попавших в приюты «Кошачье царство» и «Первый городской». Посмотрите на этих милых пушистиков, которые хотят найти себе любящую семью.
Олечка
— Это типичная кошка, родившаяся в подвале. Сейчас она уже не дикая, идет на ручки. Ее родила в подвале, насквозь пропитанном вирусами, такая же дикая кошка. Когда Олечку забрали, ей было примерно месяца два. Лечили, потому что каких только вирусов не было! Сейчас это здоровенькая, веселая кошка, любит носиться, играть. Хотя Олечка привыкла к человеку, у нее в памяти остается какой-то страх. Иногда берешь ее на руки, издаешь какой-то звук, она пугается и убегает. Кошкам нельзя жить в подвалах. Это грязь, это сырость, блохи. Это самая незащищенная категория животных. Подвальные котейки обречены. Они часто дикие, больные. Ими нужно заниматься долгие годы, прежде чем они поедут домой, — рассказала руководитель приюта «Кошачье царство» Татьяна Зеленская.
Мамочка Мила
Мамочку Милу с ее котятами женщина нашла на своем дачном участке. К тому моменту у кошки уже было отморожено левое ухо. Скорее всего, Мила жила в плохих условиях, так как даже во взрослом возрасте она маленькая. Ее котят, одну из которых звали Дочка Мила, уже забрали из «Первого городского приюта». Сейчас кошка, ласковая и игривая по характеру, ждет своего хозяина.
Сауле
Кошка Сауле жила в квартире у женщины-собирательницы. По словам Татьяны Зеленской, хозяйка плохо ухаживала за своими животными. Те, которые были ее «любимчиками», могли спокойно гулять по квартире, а другим приходилось годами ютиться в маленьких клетках.
— Волонтеры начали упрашивать эту женщину, чтобы она этих котеек из клеток отдала. Кое-как уговорили, — вспоминает зоозащитница. — Предположительно, они два-три года просидели взаперти. Если двое других кошечек пытались в клеточках передвигаться, то Сауле — малоподвижная, и, видимо, она так сидела, что у нее ноги «застыли». Открыли дверки, и она пошла на передних лапах, задние не работали совсем. Думали, что не будут больше двигаться. Но она лапки разработала, через полгода пошла. Сейчас походка немного странная, но это почти не заметно.
Зара
Зару нашли в сугробе, когда у нее уже был отморожен хвост.
— Это история, когда животное каким-то образом попадает на улицу, не находит себе убежище, — объяснили в «Кошачьем царстве». — Сколько мы таких находили в терминальной стадии, когда уже не помочь... Почти в таком же состоянии была Зара, истощенная и замерзшая. Она просто лежала и смирилась с тем, что все проходят мимо. Видимо, сколько сил было, она шла. Домашние кошки ни пропитание себе найти не могут, ничего. Она такая, не пробивная абсолютно, доверчивая и наивная. Ей бы поласкаться, пригреться. На улице она бы не выжила. Но ей повезло, «кошачьи боги» подарили ей такую судьбу, что ее увидела девушка, которая спасала животных, и забрала с улицы.
Добби
Добби попала в приют из дома собирательницы в деревне Евсино. Всего оттуда удалось спасти 34 животных. Из-за плохого ухода некоторые из обитателей дома не выживали, и их трупы оставались рядом с другими кошками. Добби была заражена ушным клещом. Так как хозяйка не лечила ее, уши кошки отвалились. По словам волонтера «Первого городского приюта» Елены, Добби «ведет себя как старушечка». Это очень спокойная и флегматичная кошка, которая подойдет такому же человеку.
Селена
— Селена и еще два котика жили за обшивкой стены в Ленинском районе. Они были недоверчивые, очень голодные. Ловили их с помощью ловушки. И женщина из соседнего дома в этот момент прибежала, потому что подумала, что мы живодеры. Сказала, что коты пришли непонятно откуда втроем и поселились именно там, и она их подкармливала. Это было летом, зимой бы они не выжили. Мы их забрали. Из этих котов Селена и Джина доверчивые, а Сёма к себе никого не подпускает. Все трое непохожи друг на друга. Скорее всего, они где-то по пути встретились и пытались выжить вместе.
Шерстемира
Шерстемира — еще одна из кошек от собирательницы в Евсино. В приют животное попало два года назад. До этого ей приходилось жить в клетке на 20 кошек.
— У собирательницы было много больных, старых, беззубых животных. Они находились в ужасном состоянии, в грязи. Девочки, которые их доставали, рыдали. Хозяйка никого не лечила, не стерилизовала, кормила ужасно. Сейчас Шерстемире около трех лет. Славная девочка. Очень своенравная. Не агрессивная, но не любит, когда ее лишний раз трогают. Она подойдет семье, где нет маленьких детей, — рассказала волонтер «Первого городского приюта» Елена.
Лейла и Антошка
— Их забирали из разных подвалов. Коты, которые родились в подвале, отличаются от тех, кто раньше был домашним, но его выбросили. И Лейла, и Антошка сейчас побаиваются человека, но они спокойно ходят рядом, допустим, когда я на них не смотрю, — объясняет Татьяна Зеленская. — Я из этого делаю вывод, что им в прошлой жизни тоже сильно досталось от людей. Котейки красивые. Скорее всего, их взяли в детстве, а когда подросли и стали метить территорию (животные были нестерилизованными), начались побои от хозяев, а потом их просто выкинули на улицу. Искали, где укрыться, и спрятались в подвале.
Ночка
Ночка попала из квартиры собирательницы в приют Татьяны Палкиной еще подростком, в возрасте примерно полутора лет. У нее очень активный характер, она любит общаться с людьми. По словам волонтера Елены, Ночка сможет жить в квартире с детьми, потому что любит внимание.
Пушинка
У Пушинки с рождения нет кусочка хвоста. Татьяна Палкина предполагает, что это произошло из-за примеси крови бобтейлов. По словам руководителя приюта, ранее эта порода была популярной, поэтому у многих кошек сейчас есть черты от нее.
Дуся
Дуся попала в «Кошачье царство» с улицы. Ее нашли, когда кошка была изможденной, худой и грязной. Изначально она почти не подпускала к себе людей, но со временем поведение Дуси изменилось.
— Я в последний месяц от ее поведения просто в шоке, — удивляется Татьяна Зеленская. — Когда Дусю забрали, она жила на передержке. И про нее рассказывали, что к ней лучше не подходить, может поцарапать, сама себе на уме, не любит ласкаться. И так было и у меня. Она сидела где-то, занималась своими делами. Но то, что происходит в последний месяц, доказывает, что внешнее не всегда соответствует внутреннему. Сейчас кошка выбегает ко мне навстречу, просит ласки. Это удивительно! Я когда сажусь, она подходит, пытается залезть на коленки, мяукает, ловит глазами мой взгляд и просит, чтобы я подходила и гладила ее. И из этого я делаю вывод, что кошку, скорее всего, били в доме, где она раньше жила. Поэтому у нее и была такая реакция недоверия, защиты и нападения. А когда она пожила у меня, поняла, что есть и другие люди, можно ласкаться и на ручках посидеть.
Зизи
Судя по цвету шерстки кошки Зизи, у нее есть примесь тайской породы. У Зизи над верхней губой есть белое пятно, которое по форме напоминает завитые усы. По словам волонтера приюта, кошку привезли туда «в состоянии скелета с гноящимися глазами». Зизи — активная кошка, но после обеда любит спать.
Зина
— Хозяйка Зины не пускала в квартиру родственников, но когда один из них все-таки попал туда, увидел, что внутри очень грязно, лежат трупы кошек. Тогда родственник обратился к зоозащитникам, удалось забрать 84 животных. Бабушка считала, что добросовестно их кормила. Покупала молоко и хлеб. Ела это сама и давала это котикам. Ее и запомнили продавцы в магазине, потому что она каждый день покупала одно и то же, — вспоминает Татьяна Зеленская. — Животные приехали истощенные, как скелеты. Было много инвалидов, кошек с патологиями из-за близкородственных скрещиваний. Зине повезло, что она не умерла, а дождалась помощи.
Фекла
Кошка попала в приют с улицы. Жизнь с другими животными для нее — стресс, поэтому, по словам волонтера, она плохо вылизывается. Она подойдет людям, которые не держат в квартире других кошек.
Что еще почитать про кошек
В январе НГС подготовил репортаж из приюта «Кошачье царство», которым руководит психолог Татьяна Зеленская. Она рассказала, почему решила спасать животных и как справляется с более чем 100 животными, которые живут в ее доме.
В прошлом году к 1 марта мы рассказывали о котах, которые оказались в приюте. Загляните в глаза этим животным — некоторых из них предали или выбросили из окна. Многие из них не смогут найти дом.
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