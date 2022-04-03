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Белая парочка: популярные в TikTok кот Суша и пес Тиша пришли в редакцию НГС — самое милое интервью

Видео о смелых приключениях кота и собаки показывают даже в Британии. Какая она — жизнь звезд?

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Самое умилительное интервью в истории НГС

Самое умилительное интервью в истории НГС

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Кот Суша и пес Тиша — друзья не разлей вода. Эта белая парочка всегда вместе. Их хозяйка Татьяна Буркацкая рассказывает, что кот всё повторяет за собакой (понятно, кто здесь вожак стаи). Питомцы Татьяны — смелые ребята: они то весело катятся с горки на плюшке, то релаксируют на сапе посреди реки, то бесстрашно покоряют горные тропы на Алтае. Приключения кота и собаки Татьяна снимает на видео и выкладывает в TikTok. Тиша и Суша могут похвастаться мощной фан-базой поклонников, и не только в России — видеоролики с их участием транслируют на британских каналах о животных. Редакция НГС пригласила Татьяна Буркацкую в гости вместе с пушистыми питомцами и попросила рассказать о том, с чего началась их карьера.

Посмотрите небольшое, но очень милое видео о наших сегодняшних героях.

Первым в семье Татьяны Буркацкой появился Тиша — песика породы чихуа-хуа женщина взяла семь лет назад в пару к другому коту. С щенячьего возраста Тиша привык к кошачьей компании, и когда его верного друга не стало, сильно загрустил и начал болеть. Поначалу Татьяна не могла решиться на другого кота, но Тиша угасал на глазах — собаку нужно было спасать.

— Я сразу знала, что возьму белого кота. Сушу мы забрали, когда ему было два месяца. Он рос рядом с Тишей, всё за ним повторял. Думаю, он даже не понимает, что он кот, воспринимает себя собакой, — улыбается Татьяна. Порода Суши — смесь ангорской кошки и турецкого вана. У кота пушистая белая шерстка и разные глаза: один — голубой, другой — зеленый. Возраст кота — 3 года.

Тиша и Суша на Алтае

Тиша и Суша на Алтае

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Особенность породы турецкого вана в том, что кот выбирает себе только одного хозяина, Суша выбрал Татьяну, а она в свою очередь решила, что везде и всюду будет рядом со своим любимцем. Котенком она носила его с собой на прогулки, по делам и даже на работу — Суша удобно устраивался на плече или в капюшоне у хозяйки и мирно спал или изучал окружающий мир.

Когда Суша подрос, семья стала брать его с собой на природу, где кот также всё повторял за своим старшим товарищем: Тиша идет к воде, Суша семенит рядом, пес бежит за бабочкой, кот не отстает, срочно нужно изучить старую корягу вдоль берега, и Суша тут как тут.

В редакции приглашенные звезды чувствовали себя вполне комфортно

В редакции приглашенные звезды чувствовали себя вполне комфортно

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Оба питомца Татьяны храбро проявляли себя во время путешествий и прогулок на природе, однако, повзрослев, Суша продемонстрировал чуть больше храбрости и жажды к приключениям, чем осторожный Тиша.

— Тишка более умный, очень дорожит своей жизнью. Есть собаки, за которыми нужен глаз да глаз, только отпустишь с поводка — побежала, а Тиша всегда рядом с ногой, — говорит Татьяна и добавляет, что кота она тоже спокойно отпускает с поводка, желания сбежать он не проявляет.

Татьяна, ее муж Алексей и сын Саша много путешествуют по России, животных семья всегда берет с собой. Однажды, возвращаясь из очередного отпуска, Татьяна сняла видео, как кот высовывает мордашку из окна машины навстречу ветру (ему очень нравится) и выложила его в TikTok — ролик набрал 3 миллиона просмотров и 184 тысячи лайков. Соцсети женщина ранее не вела, а с появлением кота решила попробовать и не прогадала — довольно быстро аккаунт catvankedisi с видеоприключениями белой парочки набрал 55 тысяч подписчиков, а просмотры начали приносить большие охваты.

Дома кот и собака начинают скучать

Дома кот и собака начинают скучать

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Второе по популярности видео с участием Суши набрало 1 миллион просмотров — кот смирно сидит на коряге, которая раскачивается на волнах. Дальше больше — кот и пес сопровождают своих хозяев на сап-прогулке по Оби, вот Тиша и Суша релаксируют на ярко-желтых надувных кругах в бассейне, купаются в реке или позируют на фоне гор на Алтае. Кот катается со своей хозяйкой на велосипеде, а вот Тише такой вид отдыха не по душе. Зимой кот с собакой катаются на плюшке. Мини-сериал о приключениях своих питомцев Татьяна активно вела в TikTok, чем, несомненно, радовала подписчиков. Видео и фото питомцев женщина иногда дублировала в Instagram*, но эта соцсеть не была основной площадкой.

— Однажды в Instagram* ко мне постучался представитель британского медиаагентства Caters News, сообщил, что они работают с ведущими СМИ и предложил сотрудничество, они купили у меня три видео. Также писала представитель YouTube-канала BVIRAL — они тоже приобрели у меня видео, — делится Татьяна. Так популярность кота и собаки распространилась за пределы нашей страны.

Ролики с участием Тиши и Суши очень популярны в TikTok

Ролики с участием Тиши и Суши очень популярны в TikTok

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Татьяне начали поступать предложения о рекламе, было приглашение сняться в программе «Видели видео» на Первом канале, но авантюра сорвалась из-за пандемии.

— У меня нет цели заработать на видео. От британского медиа я получила всего 4000 рублей. Как мне объяснили, цена зависит от количества просмотров. Моя цель — чтобы люди радовались, улыбались. Даже если кто-то заберет наше видео себе в блог и раскрутится — пусть, мне не жалко, — говорит женщина.

У кота и собаки имеется обширный гардероб, есть даже головные уборы. Своих питомцев Татьяна обычно наряжает одинаково

У кота и собаки имеется обширный гардероб, есть даже головные уборы. Своих питомцев Татьяна обычно наряжает одинаково

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Блог о жизни своих животных женщина ведет от души и для людей, у нее нет ни плана, ни стратегии. Появилось видео — выложила, специально Татьяна не снимает, монтажом не увлекается, есть видео, добавила звук — готово. Действовала налегке. Когда начались перебои в соцсетях, охваты упали, а число подписчиков в TikTok уменьшилось на 5000 человек, сотрудничество с британским агентством тоже прекратилось.

Произошедшие изменения расстраивают женщину, вести TikTok ей нравилось, но унывать — не дело. Продолжать делиться забавными моментами из жизни Тиши и Суши Татьяна планирует во «ВКонтакте», где уже собралась в ожидании новой серии небольшая армия фанатов белой парочки.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

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