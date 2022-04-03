Белая парочка: популярные в TikTok кот Суша и пес Тиша пришли в редакцию НГС — самое милое интервью

Первым в семье Татьяны Буркацкой появился Тиша — песика породы чихуа-хуа женщина взяла семь лет назад в пару к другому коту. С щенячьего возраста Тиша привык к кошачьей компании, и когда его верного друга не стало, сильно загрустил и начал болеть. Поначалу Татьяна не могла решиться на другого кота, но Тиша угасал на глазах — собаку нужно было спасать.



— Я сразу знала, что возьму белого кота. Сушу мы забрали, когда ему было два месяца. Он рос рядом с Тишей, всё за ним повторял. Думаю, он даже не понимает, что он кот, воспринимает себя собакой, — улыбается Татьяна. Порода Суши — смесь ангорской кошки и турецкого вана. У кота пушистая белая шерстка и разные глаза: один — голубой, другой — зеленый. Возраст кота — 3 года.