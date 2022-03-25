Пяти бездомным щенкам хаски провели съемку в стиле «Гарри Поттера» — ничего милее вы уже не увидите (они крошечные!)

Новосибирский приют для хаски снял щенков, которых они спасли с улицы вместе с их матерью, в волшебной фотосессии — в стиле книг о «Гарри Поттере».



Собаку Лиру нашли на улице. Ее беременной бросил хозяин, животное родило щенков и спрятала их. В итоге их спасли.

— Сейчас она на передержке, предпочитает, чтобы на нее не обращали внимание и не трогали, клетку считает домиком и выходит оттуда очень не охотно, быстро гуляет и бегом назад. Но зато она отличная мама, детки крепкие, толстенькие, чистые и очень любимые. Малышей мы решили назвать по мотивам Гарри Поттера: Альбус, Драко, Полумна, Минерва и Гермиона. Теперь всё у них будет хорошо, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.