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Пяти бездомным щенкам хаски провели съемку в стиле «Гарри Поттера» — ничего милее вы уже не увидите (они крошечные!)

Всем малышам ищут хозяев

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Сейчас животные в безопасности, щенков отдавать будут только в июне, но им уже ищут новый дом

Сейчас животные в безопасности, щенков отдавать будут только в июне, но им уже ищут новый дом

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Новосибирский приют для хаски снял щенков, которых они спасли с улицы вместе с их матерью, в волшебной фотосессии — в стиле книг о «Гарри Поттере».

Собаку Лиру нашли на улице. Ее беременной бросил хозяин, животное родило щенков и спрятала их. В итоге их спасли.

— Сейчас она на передержке, предпочитает, чтобы на нее не обращали внимание и не трогали, клетку считает домиком и выходит оттуда очень не охотно, быстро гуляет и бегом назад. Но зато она отличная мама, детки крепкие, толстенькие, чистые и очень любимые. Малышей мы решили назвать по мотивам Гарри Поттера: Альбус, Драко, Полумна, Минерва и Гермиона. Теперь всё у них будет хорошо, — рассказала корреспонденту НГС руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.

Сейчас животные в безопасности, щенков отдать будут только в июне, но им уже ищут новый дом. Чтобы хозяева быстрее нашлись, решили и организовать фотосессию. В этом помогла дочь одной из знакомых руководителя приюта — Арина фанатка «Гарри Поттера» и принесла необходимый реквизит.

— Этим щенятам нет и месяца, с ними работать комфортно, потому что они особо никуда не убегают, сидят на месте и с любопытством смотрят в разные стороны. А вот щенков постарше фотографировать уже сложнее — они так и норовят убежать со «съёмочной площадки», — рассказала корреспонденту НГС фотограф Алена Райфутдинова. — От тисканья я и не сдерживаюсь, это же невозможно! Ни щенки, ни взрослые собаки не избегают этой участи.

Гермиона

Эту девочку назвали Гермионой

Эту девочку назвали Гермионой

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— Детки ещё такие маленькие, но характеры уже видно. Вот Гермиона настоящая умница, все-таки имя многое дает в жизни. Спокойная, покладистая, уверенная в себе и конечно же красивая девочка. Она станет чьей-то гордостью! Отдаваться будет не раньше июня, — рассказали в приюте.

Гермиона ищет семью, но отдадут ее только в июне

Гермиона ищет семью, но отдадут ее только в июне

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У нее чудесный характер

У нее чудесный характер

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Арина очень ласково обращалась с щенками

Арина очень ласково обращалась с щенками

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Минерва

Минерва очень бойкая

Минерва очень бойкая

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— А это маленькая Минерва. По фильму мы знаем её уже пожилой и строгой, но и она была маленькой и какой она могла быть? Уверены, что она была очень азартной, бойкой и смешной. Наша крошка улыбается людям и очень уютно лежит в руках, она будет очень ласковой и весёлой, — отметили в группе помощи.

У каждого щенка свой характер

У каждого щенка свой характер

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Щеночки любят играть

Щеночки любят играть

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Драко

Драко — большой капризуля

Драко — большой капризуля

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— Это Драко. И угадайте какой у него характер! Вы не поверите, Драко забияка и капризуля, он пищит, не хочет спокойно лежать и все время требует, чтобы мама Лира была рядом с ним. Зато он красавчик и вырастет большим умницей. Мы думаем он будет хитрым, находчивым и немножко наглым, зато обаятельным и самоуверенным. Кому-то достанется отличный друг! — уверены в приюте.

Драко не согласен сидеть на месте ни секунды

Драко не согласен сидеть на месте ни секунды

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Полумна

Полумна — соня и неженка

Полумна — соня и неженка

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— Полумна — она волшебная девочка, соня и неженка. Малявка зевала всю фотосессию и это так мило! Полумна вырастет очень доброй девочкой, она будет дарить улыбки людям и поднимать всем настроение своими шалостями. Мы будем искать любящие семьи всем нашим малышам, — подчеркнули в приюте.

Полумна всю фотосессию зевала

Полумна всю фотосессию зевала

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Утомилась девочка

Утомилась девочка

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Альбус

У Альбуса прекрасный характер

У Альбуса прекрасный характер

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— Малыш Альбус. Самый яркий и нарядный щенок. Альбус несомненно выдающийся мальчик. У него спокойный характер, он рассудительный и решительный. Из Альбуса вырастет отличный друг семьи. Он как плюшевая игрушка, его невозможно выпустить из рук, все время хочется целовать его крохотный носик, — умиляются щенку в группе помощи.

Альбус очень нарядный щенок

Альбус очень нарядный щенок

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Признайтесь, что вам теперь тоже хочется такую фотосессию!

Признайтесь, что вам теперь тоже хочется такую фотосессию!

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На прошлой неделе новосибирский приют для хаски снял своих подопечных с красивыми машинами, чтобы привлечь к ним внимание и найти новый дом. Все собаки с непростой судьбой и оказались в Новосибирске после приключений в столице.

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Гарри Поттерфотосессияхаски
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