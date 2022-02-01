Без кота и жизнь не та: научные причины, почему в доме должен быть кот

Однако любой кот требует любви и внимания, но и сам дарит любовь в ответ. Естественно, это радует хозяина и делает его счастливым.



Американские ученые однажды провели эксперимент. Они на несколько часов лишили кошек еды, игрушек и общения с человеком. Потом им дали возможность выбрать: пойти ли к лакомствам и игрушкам или же поиграть с людьми. 50% кошек выбрали общение, причем в опыте участвовали не только домашние, но и приютские кошки, которые видели этих людей в первый раз. Так что, вопреки распространенному мнению, кошки очень социальные животные, которые могут оказывать эмоциональную поддержку, запоминать доброту и возвращать ее хозяевам.



Когда человек заводит кошку, у него появляется существо, которое понимает его и принимает безусловно, со всеми достоинствами и недостатками. Порой кошке даже можно выговорится так, как не получается выговориться близким.



У хозяина кошки повышается настроение после общения с любимцем. Кроме того, у такого человека появляется мотивация что-то делать для кого-то еще, кроме себя, заботиться о другом. Благодаря этому человек чувствует себя лучше и эмоционально стабильнее.

