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Без кота и жизнь не та: научные причины, почему в доме должен быть кот

Оказывается, заводить пушистика можно и нужно не только для души, но и для здорового сердца и низкого уровня холестерина в крови

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Мы любим их и за то, что они — настоящие хулиганы

Мы любим их и за то, что они — настоящие хулиганы

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Котов любят очень многие — однако далеко не все решаются завести хвостатого любимца. И зря: кошки могут положительно повлиять на человеческое здоровье, рассказывают наши коллеги из издания «Доктор Питер». Правда, у всего есть и свои минусы — навредить питомцы тоже могут.

Кошка для души и психики


Анна Девятка, психолог, гештальт-терапевт, супервизор.

— Кошки очень полезны для психического состояния человека. Конечно, эти животные очень своенравны и «гуляют сами по себе» (хоть и есть породы, более склонные к общению с человеком, например ориентальная кошка).

Однако любой кот требует любви и внимания, но и сам дарит любовь в ответ. Естественно, это радует хозяина и делает его счастливым.

Американские ученые однажды провели эксперимент. Они на несколько часов лишили кошек еды, игрушек и общения с человеком. Потом им дали возможность выбрать: пойти ли к лакомствам и игрушкам или же поиграть с людьми. 50% кошек выбрали общение, причем в опыте участвовали не только домашние, но и приютские кошки, которые видели этих людей в первый раз. Так что, вопреки распространенному мнению, кошки очень социальные животные, которые могут оказывать эмоциональную поддержку, запоминать доброту и возвращать ее хозяевам.

Когда человек заводит кошку, у него появляется существо, которое понимает его и принимает безусловно, со всеми достоинствами и недостатками. Порой кошке даже можно выговорится так, как не получается выговориться близким.

У хозяина кошки повышается настроение после общения с любимцем. Кроме того, у такого человека появляется мотивация что-то делать для кого-то еще, кроме себя, заботиться о другом. Благодаря этому человек чувствует себя лучше и эмоционально стабильнее.

Кошка лечит — буквально


Это так хорошо, когда ты идешь домой, а тебя там ждет пушистик

Это так хорошо, когда ты идешь домой, а тебя там ждет пушистик

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Александра Калинина, зооинженер, кинолог.

— Положительное влияние кошки на здоровье человека ни для кого не секрет. ВЦИОМ в 2016 году провел исследование, которое показало: 90% опрошенных убеждены в позитивном воздействии питомцев на людей, 80% опрошенных верят, что животные хорошо влияют на физическое состояние человека, 79% уверены в способности зверей лечить людей.

С психологическим состоянием всё довольно просто: настроение повышается даже у тех, кто смотрит фото и видео с котиками в интернете, а уж следить за их возней вживую — сплошное удовольствие. На Руси вообще считали, что парень, любящий кошек, будет и жену любить.

Кошки помогают лечить людей от депрессий, невротических заболеваний. Еще в 70-х годах прошлого века в Великобритании и Соединенных Штатах Америки фелинотерапия применялась для лечения детей с задержкой развития, аутизмом, ДЦП.

Наконец, владельцы кошек, как показывает практика и многочисленные исследования ученых, не только более счастливые люди, но и более здоровые физически.

1. Владельцы кошек дольше живут

По разным данным, продолжительность жизни у любителей кошек по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных, больше на 5–10 лет.

Причин тому несколько. Кошки удивительным образом способны снимать с нас тревогу и стресс. Благодаря этому у людей приходит в норму давление, снижается уровень холестерина в крови.

Кроме того, специалисты из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками снижает риск сердечного приступа и инсульта на 30%.

2. Кошки защищают здоровье детей

Парадоксально, но кошки могут защитить детей от астмы и аллергии. К такому выводу пришли сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Дело в том, что коты дома позволяют снизить чувствительность к шерсти, пыльце и пыли. Главное условие — питомцы должны окружать ребенка с самого рождения.

3. Кошачье мурлыканье очень полезно

Хозяин должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда

Хозяин должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда

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Ложась на больное место, кошка способна снять боль из-за живого тепла и низкочастотных вибраций во время мурлыканья. Ваш питомец — маленький домашний физиотерапевт, который очень любит вас.

Весь секрет в том, что кошки мурлыкают на частоте 20–120 герц. Она улучшает заживление ран, способствует сращиванию переломов и укреплению костей. Снижает боль при воспалительных заболеваниях суставов. А еще мурлыканье укрепляет нервную систему.

Даже обычное наблюдение за мурчащей кошкой позволяет нормализовать пульс. Кроме того, как выяснили ученые, звуки мурлыканья повышают иммунитет.

Мурлыканье как средство от бессонницы

Хвостик — лучше снотворного

Хвостик — лучше снотворного

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Светлана Тропманн, психолог.

— Для адекватной самооценки человеку нужна собака, которая будет его обожать, и кошка, которая будет его игнорировать. Если серьезно, появление кошки благотворно сказывается на ментальном здоровье человека.

Кошка успокаивает и даже помогает при бессоннице. По данным врачей из Аризоны, 40% пациентов подтверждают, что совместный сон с домашним животным дарит им чувство защищенности. А благодаря кошачьему мурлыканью фаза быстрого сна наступает быстрее.

Кроме того, кошка:

  • детей приучает к ответственности;
  • одиноким людям служит другом и собеседником, с которым можно разделить эмоции и переживания, поэтому синдром одиночества ими уже не воспринимается так остро;
  • для пожилых становится одним из смыслов жизни. Согласно статистике, люди старшего возраста с домашними питомцами не только чувствуют себя менее одинокими, но и на 15% реже посещают врача.

Наконец, человек многому может научиться у кошки. Наблюдая за любимицей, можно почерпнуть несколько полезных привычек для своего ментального здоровья.

У кошки можно научиться расслабленности и пребыванию в моменте

У кошки можно научиться расслабленности и пребыванию в моменте

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Так, кошки всегда тщательно заботятся о себе. Кошка показывает, как можно замедлиться, расслабиться и пребывать в моменте. Здесь и сейчас.

А еще кошка наглядно демонстрирует, как нужно выстраивать личные границы. Пожалуй, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда кошка отвергает ваши попытки погладить или потискать ее. Это может выглядеть как побег, а бывает выражено в форме прямой агрессии. Так кошка отстаивает свои границы, защищает свое право на автономность, личное время и территорию. По-другому она не умеет, поэтому поступает доступными ей способами.

Это неприятно, но зато дает возможность понаблюдать и сделать выводы, что лучше: угождать другим, но самому терпеть то, что тебе неприятно, или причинить неудобства другим, но действовать в своих интересах.

Как кошка может навредить


Михаил Кутушов, врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корреспондент РАЕН, член-корреспондент Международной академии авторов научных изобретений и открытий.

— Прежде всего, у вас может быть аллергия на кошек. Во-вторых, если кошка часто вас царапает, то есть риск развития дерматита. Через ранки под кожу хозяина попадают стафилококки, стрептококки.

Кошка — потенциальный переносчик многих инфекционных и вирусных заболеваний. Даже если кошка домашняя и вы ее купаете, животное все равно трется о вашу грязную одежду, в которой вы только что пришли с улицы. Так что важно помнить о гигиене.

Отдельную опасность кошки представляют для беременных женщин: именно эти животные нередко являются переносчиками паразита Toxoplasma gondii, который способен проникать через плаценту и заражать плод. В худшем случае возможны выкидыш или внутриутробная смерть плода.

Для того чтобы не заразиться токсоплазмой от кошки, беременным не стоит убирать кошачий лоток. Нельзя позволять своему питомцу охотиться на грызунов — от них она может подхватить паразита.

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