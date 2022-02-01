Без кота и жизнь не та: научные причины, почему в доме должен быть кот

Котов любят очень многие — однако далеко не все решаются завести хвостатого любимца. И зря: кошки могут положительно повлиять на человеческое здоровье, рассказывают наши коллеги из издания «Доктор Питер». Правда, у всего есть и свои минусы — навредить питомцы тоже могут.
Кошка для души и психики
Анна Девятка, психолог, гештальт-терапевт, супервизор.
— Кошки очень полезны для психического состояния человека. Конечно, эти животные очень своенравны и «гуляют сами по себе» (хоть и есть породы, более склонные к общению с человеком, например ориентальная кошка).
Однако любой кот требует любви и внимания, но и сам дарит любовь в ответ. Естественно, это радует хозяина и делает его счастливым.
Американские ученые однажды провели эксперимент. Они на несколько часов лишили кошек еды, игрушек и общения с человеком. Потом им дали возможность выбрать: пойти ли к лакомствам и игрушкам или же поиграть с людьми. 50% кошек выбрали общение, причем в опыте участвовали не только домашние, но и приютские кошки, которые видели этих людей в первый раз. Так что, вопреки распространенному мнению, кошки очень социальные животные, которые могут оказывать эмоциональную поддержку, запоминать доброту и возвращать ее хозяевам.
Когда человек заводит кошку, у него появляется существо, которое понимает его и принимает безусловно, со всеми достоинствами и недостатками. Порой кошке даже можно выговорится так, как не получается выговориться близким.
У хозяина кошки повышается настроение после общения с любимцем. Кроме того, у такого человека появляется мотивация что-то делать для кого-то еще, кроме себя, заботиться о другом. Благодаря этому человек чувствует себя лучше и эмоционально стабильнее.
Кошка лечит — буквально
Александра Калинина, зооинженер, кинолог.
— Положительное влияние кошки на здоровье человека ни для кого не секрет. ВЦИОМ в 2016 году провел исследование, которое показало: 90% опрошенных убеждены в позитивном воздействии питомцев на людей, 80% опрошенных верят, что животные хорошо влияют на физическое состояние человека, 79% уверены в способности зверей лечить людей.
С психологическим состоянием всё довольно просто: настроение повышается даже у тех, кто смотрит фото и видео с котиками в интернете, а уж следить за их возней вживую — сплошное удовольствие. На Руси вообще считали, что парень, любящий кошек, будет и жену любить.
Кошки помогают лечить людей от депрессий, невротических заболеваний. Еще в 70-х годах прошлого века в Великобритании и Соединенных Штатах Америки фелинотерапия применялась для лечения детей с задержкой развития, аутизмом, ДЦП.
Наконец, владельцы кошек, как показывает практика и многочисленные исследования ученых, не только более счастливые люди, но и более здоровые физически.
1. Владельцы кошек дольше живут
По разным данным, продолжительность жизни у любителей кошек по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных, больше на 5–10 лет.
Причин тому несколько. Кошки удивительным образом способны снимать с нас тревогу и стресс. Благодаря этому у людей приходит в норму давление, снижается уровень холестерина в крови.
Кроме того, специалисты из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками снижает риск сердечного приступа и инсульта на 30%.
2. Кошки защищают здоровье детей
Парадоксально, но кошки могут защитить детей от астмы и аллергии. К такому выводу пришли сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Дело в том, что коты дома позволяют снизить чувствительность к шерсти, пыльце и пыли. Главное условие — питомцы должны окружать ребенка с самого рождения.
3. Кошачье мурлыканье очень полезно
Ложась на больное место, кошка способна снять боль из-за живого тепла и низкочастотных вибраций во время мурлыканья. Ваш питомец — маленький домашний физиотерапевт, который очень любит вас.
Весь секрет в том, что кошки мурлыкают на частоте 20–120 герц. Она улучшает заживление ран, способствует сращиванию переломов и укреплению костей. Снижает боль при воспалительных заболеваниях суставов. А еще мурлыканье укрепляет нервную систему.
Даже обычное наблюдение за мурчащей кошкой позволяет нормализовать пульс. Кроме того, как выяснили ученые, звуки мурлыканья повышают иммунитет.
Мурлыканье как средство от бессонницы
Светлана Тропманн, психолог.
— Для адекватной самооценки человеку нужна собака, которая будет его обожать, и кошка, которая будет его игнорировать. Если серьезно, появление кошки благотворно сказывается на ментальном здоровье человека.
Кошка успокаивает и даже помогает при бессоннице. По данным врачей из Аризоны, 40% пациентов подтверждают, что совместный сон с домашним животным дарит им чувство защищенности. А благодаря кошачьему мурлыканью фаза быстрого сна наступает быстрее.
Кроме того, кошка:
- детей приучает к ответственности;
- одиноким людям служит другом и собеседником, с которым можно разделить эмоции и переживания, поэтому синдром одиночества ими уже не воспринимается так остро;
- для пожилых становится одним из смыслов жизни. Согласно статистике, люди старшего возраста с домашними питомцами не только чувствуют себя менее одинокими, но и на 15% реже посещают врача.
Наконец, человек многому может научиться у кошки. Наблюдая за любимицей, можно почерпнуть несколько полезных привычек для своего ментального здоровья.
Так, кошки всегда тщательно заботятся о себе. Кошка показывает, как можно замедлиться, расслабиться и пребывать в моменте. Здесь и сейчас.
А еще кошка наглядно демонстрирует, как нужно выстраивать личные границы. Пожалуй, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда кошка отвергает ваши попытки погладить или потискать ее. Это может выглядеть как побег, а бывает выражено в форме прямой агрессии. Так кошка отстаивает свои границы, защищает свое право на автономность, личное время и территорию. По-другому она не умеет, поэтому поступает доступными ей способами.
Это неприятно, но зато дает возможность понаблюдать и сделать выводы, что лучше: угождать другим, но самому терпеть то, что тебе неприятно, или причинить неудобства другим, но действовать в своих интересах.
Как кошка может навредить
Михаил Кутушов, врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корреспондент РАЕН, член-корреспондент Международной академии авторов научных изобретений и открытий.
— Прежде всего, у вас может быть аллергия на кошек. Во-вторых, если кошка часто вас царапает, то есть риск развития дерматита. Через ранки под кожу хозяина попадают стафилококки, стрептококки.
Кошка — потенциальный переносчик многих инфекционных и вирусных заболеваний. Даже если кошка домашняя и вы ее купаете, животное все равно трется о вашу грязную одежду, в которой вы только что пришли с улицы. Так что важно помнить о гигиене.
Отдельную опасность кошки представляют для беременных женщин: именно эти животные нередко являются переносчиками паразита Toxoplasma gondii, который способен проникать через плаценту и заражать плод. В худшем случае возможны выкидыш или внутриутробная смерть плода.
Для того чтобы не заразиться токсоплазмой от кошки, беременным не стоит убирать кошачий лоток. Нельзя позволять своему питомцу охотиться на грызунов — от них она может подхватить паразита.