Стекло посыпалось: пара не смогла попасть в подъезд новосибирской многоэтажки — парень не растерялся и сломал дверь

31 января в новосибирской многоэтажке на улице Ивана Севастьянова, 10 молодой парень сломал дверь, когда вместе с девушкой пытался попасть в подъезд.
Произошедшее попало на запись с камер видеонаблюдения, которую опубликовал «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, сначала пара ходила около входа в подъезд.
С собой у них был пакет. Поставив его на крыльцо, парень подошел к запертой двери и резко подергал за ручку. В результате она не открылась, но из нее посыпались осколки.
— Как итог, разбитое стекло, — констатируется в посте.
В управляющей компании «Чистая слобода» корреспонденту НГС сообщили, что тот же день ее сотрудникам поступила заявка о случившемся. В УК заверили, что проблема уже устранена, но не уточнили, понесет ли пара ответственность за сломанную дверь.
В прошлом году новосибирец не смог дозвониться в домофон и напал на припаркованные автомобили.