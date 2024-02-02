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Стекло посыпалось: пара не смогла попасть в подъезд новосибирской многоэтажки — парень не растерялся и сломал дверь

Дверь не открывалась, и молодой человек резко подергал за ручку

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Дверь сломали в 18-этажной новостройке

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31 января в новосибирской многоэтажке на улице Ивана Севастьянова, 10 молодой парень сломал дверь, когда вместе с девушкой пытался попасть в подъезд.

Произошедшее попало на запись с камер видеонаблюдения, которую опубликовал «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, сначала пара ходила около входа в подъезд.

С собой у них был пакет. Поставив его на крыльцо, парень подошел к запертой двери и резко подергал за ручку. В результате она не открылась, но из нее посыпались осколки.

— Как итог, разбитое стекло, — констатируется в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент попал на камеры

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В управляющей компании «Чистая слобода» корреспонденту НГС сообщили, что тот же день ее сотрудникам поступила заявка о случившемся. В УК заверили, что проблема уже устранена, но не уточнили, понесет ли пара ответственность за сломанную дверь.

В прошлом году новосибирец не смог дозвониться в домофон и напал на припаркованные автомобили.

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