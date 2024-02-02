Стекло посыпалось: пара не смогла попасть в подъезд новосибирской многоэтажки — парень не растерялся и сломал дверь

Произошедшее попало на запись с камер видеонаблюдения, которую опубликовал «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, сначала пара ходила около входа в подъезд.



С собой у них был пакет. Поставив его на крыльцо, парень подошел к запертой двери и резко подергал за ручку. В результате она не открылась, но из нее посыпались осколки.

