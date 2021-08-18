В Новосибирске у метро внезапно нашли 9-этажный самострой. Как так вышло и что теперь делать с домом?

Изначально я заинтересовался другим конфликтом на той же улице. В июне этого года застройщик «Астон. Стройтрест № 43 » (ранее «Строительный трест № 43 »), который возвел дома № 6 и 8 на улице Серафимовича, решил, что на этот же участок войдет еще и третья высотка. Естественно, войдет она только с нарушениями — или с согласованием в мэрии отклонения от требуемого количества парковок.

Жители домов № 6 и 8 покупали квартиры, думая, что на этом месте будет их парковка. Они утверждают, что никакого третьего дома в декларации не было. Строитель утверждает, что и в разрешении, и в проекте третий дом был указан. Само собой, разгорелся конфликт.

Когда я приехал на улицу Серафимовича, оказалось, что рядом с этим жилым комплексом стоит еще один девятиэтажный недостроенный дом, огороженный строительным забором. Местные жители сказали, что к их ЖК он отношения не имеет и строили его другие лица вообще без разрешения. Самострой в Новосибирске не редкость, но чаще всего это малоэтажные дома в частном секторе, а построить девятиэтажку без разрешения почти на линии метро, казалось бы, невозможно.

