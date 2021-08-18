В Новосибирске у метро внезапно нашли 9-этажный самострой. Как так вышло и что теперь делать с домом?

Возле метро в Новосибирске нашли 9-этажный дом-самострой
Совсем недавно самострой в центре Новосибирска разделил город на тех, кто требует его снести, и тех, кто считает, что он портит город куда меньше прочих. То, что самострой может оказаться не кафе, магазином или СТО, а жилым домом, да еще и 9-этажным, да еще и возле метро, кажется невероятным. Но координатору проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаилу Рязанцеву удалось найти такой дом. Он всё еще не достроен, и что с ним делать — непонятно. Публикуем мнение Михаила Рязанцева от первого лица.
На днях я наткнулся на самый большой самострой в Новосибирске — и что с ним делать, непонятно.
Изначально я заинтересовался другим конфликтом на той же улице. В июне этого года застройщик «Астон. Стройтрест
Жители домов № 6 и 8 покупали квартиры, думая, что на этом месте будет их парковка. Они утверждают, что никакого третьего дома в декларации не было. Строитель утверждает, что и в разрешении, и в проекте третий дом был указан. Само собой, разгорелся конфликт.
Когда я приехал на улицу Серафимовича, оказалось, что рядом с этим жилым комплексом стоит еще один девятиэтажный недостроенный дом, огороженный строительным забором. Местные жители сказали, что к их ЖК он отношения не имеет и строили его другие лица вообще без разрешения. Самострой в Новосибирске не редкость, но чаще всего это малоэтажные дома в частном секторе, а построить девятиэтажку без разрешения почти на линии метро, казалось бы, невозможно.
Но действительно, разрешения на строительство на муниципальном портале не было. Я сделал запрос в мэрию, и департамент строительства и архитектуры подтвердил, что оно не выдавалось, и эта информация уже передавалась в областную строительную инспекцию. По идее, мэрия должна была составить акт о самовольном строительстве, на специальной комиссии решить судьбу объекта и при необходимости обратиться в суд.
Участок этот находится в частной собственности ООО «Союз-10», которое находится в процессе банкротства. Согласно статье 2017 года на НГС, участок с объектом пытались продать на аукционе при банкротстве. Похоже, продать его не получилось.
Этот же участок находится в ипотеке у ЗАО «ОСТ». Согласно Росреестру, на нем зарегистрирован объект незавершенного строительства без указания этажности. А дольщиков у этого самостроя, долгостроя и недостроя одновременно — якобы нет.
Вот комментарий конкурсного управляющего: «Как таковых дольщиков там нет, потому что их требования переквалифицированы в денежные. Они в реестр включены, и их количество не имеет существенного значения».
Ну конечно, их там нет! Потому что для договора долевого участия вообще-то нужен прошедший экспертизу проект, разрешение на строительство и правильно оформленные документы. Скорее всего, люди опять принесли деньги по мутной схеме, без документов, потому и требовать квартиры они не могли и не могут. Могут только требовать свои деньги обратно — у застройщика в стадии банкротства.
В сухом остатке: на улице Серафимовича уже 5 лет стоит девятиэтажный жилой дом, уже частично остекленный. Участок под ним имеет площадь всего 0,2048 га, что по действующим правилам застройки недостаточно для такого дома. Получить разрешение на строительство застройщик может только через проведение общественных обсуждений о снижении минимальных требований к строительству на этом участке и через суд.
В июле мэрия Новосибирска выиграла суд за участок в Первомайском сквере: на нем без разрешения властей построили трехэтажное кафе.
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