В Новосибирске у новостройки хотят «оттяпать» часть парковки ради еще одного нового дома

Жители новостройки на Серафимовича, 6 после заселения узнали, что парковку перед их домом планируют уменьшить, чтобы построить еще один дом. В мэрии Новосибирска выдали разрешение на увеличение площади его застройки и сокращение числа парковочных мест с 167 до 117, то есть почти на 30%.

По информации управления архитектуры и градостроительства мэрии, застройщик «Астон. Строительный трест № 43 » подал заявление на изменение параметров строительства. С 10 июня по 8 июля проводились общественные обсуждения.