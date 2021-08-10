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В Новосибирске у новостройки хотят «оттяпать» часть парковки ради еще одного нового дома

Мэрия одобрила сокращение парковочных мест на 30%. Рассказываем, как на это отреагировали местные жители

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По словам местного жителя, парковочных мест уже сейчас не хватает

По словам местного жителя, парковочных мест уже сейчас не хватает

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В Новосибирске хотят на 30% сократить парковку у ЖК на Серафимовича

Жители новостройки на Серафимовича, 6 после заселения узнали, что парковку перед их домом планируют уменьшить, чтобы построить еще один дом. В мэрии Новосибирска выдали разрешение на увеличение площади его застройки и сокращение числа парковочных мест с 167 до 117, то есть почти на 30%.

По информации управления архитектуры и градостроительства мэрии, застройщик «Астон. Строительный трест № 43» подал заявление на изменение параметров строительства. С 10 июня по 8 июля проводились общественные обсуждения.

— Учитывая, что конфигурация, наличие инженерных сетей и публичного сервитута являются неблагоприятными для застройки, соблюдение требований технических регламентов подтверждено заключением, обеспеченность машино-местами предусмотрена в границах земельного участка и на прилегающей территории в полном объеме, издано постановление мэрии города Новосибирска о предоставлении запрашиваемого разрешения, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Дом на Серафимовича, 6 сдали в декабре 2020 года. А заявление об изменении параметров застройщик подал примерно за год до этого события — в феврале 2021-го. Покупатели квартир узнали об этом гораздо позже.

— Люди к тому моменту уже подписывали акты приема-передачи по договору долевого участия. Парковок даже сейчас мало. Дома сданы, эта земля уже принадлежит собственникам, — недоумевает местный житель.

В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска рассказали, что территория действительно находится в долевой собственности. Она принадлежит застройщику и владельцам квартир. Согласно проектной документации, на участке собирались построить два жилых дома, трансформаторную подстанцию, подземную автостоянку, а также жилой дом со встроенной автостоянкой. Разрешение на его строительство пока не выдано.

— Управлением уведомлениями от 27.04.2021, от 07.06.2021 было отказано в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа, в том числе о невозможности принятия к рассмотрению постановление мэрии Новосибирска от 31.03.2021 № 1028 о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в связи с тем, что земельный участок был изменен, — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска управление архитектурно-строительной инспекции.

По информации сервиса «Контур.Фокус», компанию «Астон. Стройтрест № 43» зарегистрировали в 1992 году. Фирма выигрывала аукционы на выполнение работ при обустройстве школы на Владимировском спуске, была генподрядчиком по строительстве школы на улице Титова. «Стройтрест № 43» также занимался остеклением для аэропорта Толмачево и занимался реконструкцией детского сада в Октябрьском районе. Компания, по данным официального сайта, строит ЖК на улице Выборной из трех домов и достраивает дома на Немировича-Данченко.

НГС не удалось получить комментарий застройщика о сокращении парковочных мест и сроках строительства третьего дома.

Ранее мы публиковали авторскую колонку главы общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Он рассказывал о том, как «Сибстрой» хотел уменьшить количество парковок рядом с домом на 40%, а потом передумал. Автор объяснил, почему так получилось.

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Ленинский районзастройщикпарковкаулица Серафимовичамэрия
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