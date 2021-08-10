В Новосибирске у новостройки хотят «оттяпать» часть парковки ради еще одного нового дома

В Новосибирске хотят на 30% сократить парковку у ЖК на Серафимовича
Жители новостройки на Серафимовича, 6 после заселения узнали, что парковку перед их домом планируют уменьшить, чтобы построить еще один дом. В мэрии Новосибирска выдали разрешение на увеличение площади его застройки и сокращение числа парковочных мест с 167 до 117, то есть почти на 30%.
По информации управления архитектуры и градостроительства мэрии, застройщик «Астон. Строительный трест
— Учитывая, что конфигурация, наличие инженерных сетей и публичного сервитута являются неблагоприятными для застройки, соблюдение требований технических регламентов подтверждено заключением, обеспеченность машино-местами предусмотрена в границах земельного участка и на прилегающей территории в полном объеме, издано постановление мэрии города Новосибирска о предоставлении запрашиваемого разрешения, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Дом на Серафимовича, 6 сдали в декабре 2020 года. А заявление об изменении параметров застройщик подал примерно за год до этого события — в феврале
— Люди к тому моменту уже подписывали акты приема-передачи по договору долевого участия. Парковок даже сейчас мало. Дома сданы, эта земля уже принадлежит собственникам, — недоумевает местный житель.
В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска рассказали, что территория действительно находится в долевой собственности. Она принадлежит застройщику и владельцам квартир. Согласно проектной документации, на участке собирались построить два жилых дома, трансформаторную подстанцию, подземную автостоянку, а также жилой дом со встроенной автостоянкой. Разрешение на его строительство пока не выдано.
— Управлением уведомлениями от 27.04.2021, от 07.06.2021 было отказано в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа, в том числе о невозможности принятия к рассмотрению постановление мэрии Новосибирска от 31.03.2021
По информации сервиса «Контур.Фокус», компанию «Астон. Стройтрест
НГС не удалось получить комментарий застройщика о сокращении парковочных мест и сроках строительства третьего дома.
Ранее мы публиковали авторскую колонку главы общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Он рассказывал о том, как «Сибстрой» хотел уменьшить количество парковок рядом с домом на 40%, а потом передумал. Автор объяснил, почему так получилось.