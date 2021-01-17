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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"

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Один застройщик передумал сокращать парковки на 40%, другой — строить в бору. Как такое случилось

Михаил Рязанцев из «Искалеченного Новосибирска» — о том, почему важная комиссия в мэрии стала работать лучше

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На последней комиссии по правилам землепользования и застройки достраивать «Нарымский квартал» разрешили по старым нормативам с повышением плотности и уменьшением требуемых парковок, но некоторые строители передумали сокращать парковки

На последней комиссии по правилам землепользования и застройки достраивать «Нарымский квартал» разрешили по старым нормативам с повышением плотности и уменьшением требуемых парковок, но некоторые строители передумали сокращать парковки

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В прошлом году из-за пандемии в Новосибирске отменили публичные слушания по изменению правил застройки в Новосибирске. Теперь жители не могут прийти и высказать свое мнение по спорным земельным вопросам, когда строители хотят построить дом повыше, в зеленой зоне или сделать поменьше парковок (но могут отправить свои предложения на сайте электронной демократии Новосибирской области). Но стала лучше работать комиссия по правилам землепользования и застройки. Вместо скучных формальных собраний здесь начались настоящие общественные обсуждения, отмечает координатор «Искалеченного Новосибирска» Михаил Рязанцев. Он рассказал, что теперь строители сами отзывают свои заявки, а решения принимают, тщательно обсудив. Подробнее — в его авторской колонке.

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12 января состоялась комиссия по правилам землепользования и застройки. Обсуждались результаты общественных обсуждений по отклонению от предельных параметров, прошедших в декабре (это, например, когда застройщики просят обойти нормативы, потому что им хочется построить здание побольше или сделать поменьше парковочных мест. — Прим. ред.). Так как в комиссию теперь входят и независимые оппозиционные депутаты, обсуждения стали гораздо интереснее.

Во-первых, теперь застройщики сами отзывают свои заявки:

1. «Сибстрой», который строит жилой дом на улице Шоссейной, за «Гигантом», хотел построить на 40% парковок меньше.

2. «Новая заря» планировала строить гостиничный комплекс на месте старого санатория в Сосновом бору на Учительской.

3. «Сибстрой-Н» хотел построить один этаж вместо минимально разрешенных пяти на участке более гектара.

Все эти организации отозвали свои заявки.

Во-вторых, каждый проблемный вопрос в этот раз вызывает живые обсуждения между депутатами, чиновниками и архитекторами. Например, после долгого обсуждения комиссия проголосовала против увеличения плотности застройки ЖК «Тихомиров» на улице Покатной в Октябрьском районе. Это один из немногих случаев, когда даже чиновники, которых в комиссии большинство, не голосовали за, а воздержались.

В результате долгих обсуждений были также приняты следующие решения:

1. Комиссия не разрешила сменить назначение земельного участка на месте самостройного рынка в микрорайоне ОбьГЭС.

2. Было принято решение достраивать «Нарымский квартал» по старым нормативам с повышением плотности застройки и уменьшением требуемых парковок.

3. Было решено разрешить строить маленький ресторан на большом участке на улице Лазурной. Участок относится к зоне ОД-1.1, где можно строить жилые дома, поэтому депутатами были высказаны серьезные опасения, что участок изначально не будет использоваться по назначению. Сразу же после заседания Светлана Каверзина предложила перезонировать участок в зону, не допускающую жилого строительства.

Общий вывод: комиссия в новом составе стала местом для дискуссии. Теперь это не скучное собрание чиновников. После того как депутаты прошлого созыва отменили публичные слушания, местные жители и общественные активисты приходят на нее для отстаивания своего мнения.

У общества есть очевидный запрос на обратную связь, которую сейчас общественные обсуждения в текущем формате не обеспечивают. Поэтому то, что называется настоящими обсуждениями, происходит на этой комиссии, которая до этого была формальным собранием.

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Следующим этапом развития нашего местного самоуправления должно стать возвращение публичных слушаний по вопросам условных видов использования земельных участков и отклонения от правил застройки. После окончания пандемии, очевидно.

Как принимать участие в общественных обсуждениях, Михаил Рязанцев рассказывал в этой колонке.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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общественные обсужденияточечная застройкаправила землепользования и застройки
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