Один застройщик передумал сокращать парковки на 40%, другой — строить в бору. Как такое случилось

12 января состоялась комиссия по правилам землепользования и застройки. Обсуждались результаты общественных обсуждений по отклонению от предельных параметров, прошедших в декабре (это, например, когда застройщики просят обойти нормативы, потому что им хочется построить здание побольше или сделать поменьше парковочных мест. — Прим. ред.). Так как в комиссию теперь входят и независимые оппозиционные депутаты, обсуждения стали гораздо интереснее.



Во-первых, теперь застройщики сами отзывают свои заявки:



1. «Сибстрой», который строит жилой дом на улице Шоссейной, за «Гигантом», хотел построить на 40% парковок меньше.



2. «Новая заря» планировала строить гостиничный комплекс на месте старого санатория в Сосновом бору на Учительской.



3. «Сибстрой-Н» хотел построить один этаж вместо минимально разрешенных пяти на участке более гектара.



Все эти организации отозвали свои заявки.



Во-вторых, каждый проблемный вопрос в этот раз вызывает живые обсуждения между депутатами, чиновниками и архитекторами. Например, после долгого обсуждения комиссия проголосовала против увеличения плотности застройки ЖК «Тихомиров» на улице Покатной в Октябрьском районе. Это один из немногих случаев, когда даже чиновники, которых в комиссии большинство, не голосовали за, а воздержались.

