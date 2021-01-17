Один застройщик передумал сокращать парковки на 40%, другой — строить в бору. Как такое случилось

В прошлом году из-за пандемии в Новосибирске отменили публичные слушания по изменению правил застройки в Новосибирске. Теперь жители не могут прийти и высказать свое мнение по спорным земельным вопросам, когда строители хотят построить дом повыше, в зеленой зоне или сделать поменьше парковок (но могут отправить свои предложения на сайте электронной демократии Новосибирской области). Но стала лучше работать комиссия по правилам землепользования и застройки. Вместо скучных формальных собраний здесь начались настоящие общественные обсуждения, отмечает координатор «Искалеченного Новосибирска» Михаил Рязанцев. Он рассказал, что теперь строители сами отзывают свои заявки, а решения принимают, тщательно обсудив. Подробнее — в его авторской колонке.
12 января состоялась комиссия по правилам землепользования и застройки. Обсуждались результаты общественных обсуждений по отклонению от предельных параметров, прошедших в декабре (это, например, когда застройщики просят обойти нормативы, потому что им хочется построить здание побольше или сделать поменьше парковочных мест. — Прим. ред.). Так как в комиссию теперь входят и независимые оппозиционные депутаты, обсуждения стали гораздо интереснее.
Во-первых, теперь застройщики сами отзывают свои заявки:
1. «Сибстрой», который строит жилой дом на улице Шоссейной, за «Гигантом», хотел построить на 40% парковок меньше.
2. «Новая заря» планировала строить гостиничный комплекс на месте старого санатория в Сосновом бору на Учительской.
3. «Сибстрой-Н» хотел построить один этаж вместо минимально разрешенных пяти на участке более гектара.
Все эти организации отозвали свои заявки.
Во-вторых, каждый проблемный вопрос в этот раз вызывает живые обсуждения между депутатами, чиновниками и архитекторами. Например, после долгого обсуждения комиссия проголосовала против увеличения плотности застройки ЖК «Тихомиров» на улице Покатной в Октябрьском районе. Это один из немногих случаев, когда даже чиновники, которых в комиссии большинство, не голосовали за, а воздержались.
В результате долгих обсуждений были также приняты следующие решения:
1. Комиссия не разрешила сменить назначение земельного участка на месте самостройного рынка в микрорайоне ОбьГЭС.
2. Было принято решение достраивать «Нарымский квартал» по старым нормативам с повышением плотности застройки и уменьшением требуемых парковок.
3. Было решено разрешить строить маленький ресторан на большом участке на улице Лазурной. Участок относится к зоне
Общий вывод: комиссия в новом составе стала местом для дискуссии. Теперь это не скучное собрание чиновников. После того как депутаты прошлого созыва отменили публичные слушания, местные жители и общественные активисты приходят на нее для отстаивания своего мнения.
У общества есть очевидный запрос на обратную связь, которую сейчас общественные обсуждения в текущем формате не обеспечивают. Поэтому то, что называется настоящими обсуждениями, происходит на этой комиссии, которая до этого была формальным собранием.
Следующим этапом развития нашего местного самоуправления должно стать возвращение публичных слушаний по вопросам условных видов использования земельных участков и отклонения от правил застройки. После окончания пандемии, очевидно.
Как принимать участие в общественных обсуждениях, Михаил Рязанцев рассказывал в этой колонке.
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