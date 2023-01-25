Возле самого большого самостроя в Новосибирске разрешили построить высотку — жители хотели на участке сквер

В Новосибирске в районе Телецентра на месте снесенных бараков на улице Серафимовича построят новый жилой комплекс. Застройщиком указана компания «СЗ "Формула комфорта"», разрешение на строительство ей выдали
В документе указано, что комплекс построят в два этапа: первым станет
Участок площадью
По условиям МИП, дома на участке на улице Серафимовича должны достроить в
СЗ «Формула комфорта» напрямую не связана со строительным бизнесом Арсена Кулиджаняна. Согласно базе данных «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в мае 2022 года и принадлежит Ольге Кулиджанян (доля в компании — 40%), Людмиле Солодкиной, супруге экс-советника губернатора НСО по спорту Александра Солодкина-старшего, (30%, она также руководила ТСЖ «Согласие» известного дома на Шевченко, 17) и Александру Суркову (30%). Контакты компании в ЕГРЮЛ не указаны.
Территория для застройки на Серафимовича сформирована из нескольких участков, ранее там находились аварийные
Новый жилой комплекс будет соседствовать с самым большим жилым самостроем, который так и не завершили, — долгостроем на улице Серафимовича, 10.
Один из домов, на месте которого построят комплекс, снесли после сильного пожара осенью