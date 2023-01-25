СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняПосле публикации НГС убрали опасную наледь
Все новости
Все новости
Подробности

Возле самого большого самостроя в Новосибирске разрешили построить высотку — жители хотели на участке сквер

Разрешение получил новый для города застройщик: компания зарегистрирована в мае 2022 года

3 792

Новый комплекс построят на месте давно снесенных домов на улице Серафимовича

Поделиться

В Новосибирске в районе Телецентра на месте снесенных бараков на улице Серафимовича построят новый жилой комплекс. Застройщиком указана компания «СЗ "Формула комфорта"», разрешение на строительство ей выдали 20 января.

В документе указано, что комплекс построят в два этапа: первым станет 17-этажка с двумя подземными этажами на 84 квартиры и 83 парковки, вторым — 15–19-этажный дом с одним подземным этажом на 303 квартиры и 70 машино-мест.

Участок площадью 8,2 тысячи кв. м передали под застройку для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) — распоряжение с этой рекомендацией мэрии Новосибирска подписал в феврале 2022 года губернатор Новосибирской области. В документе тогда была указана компания Арсена Кулиджаняна «Строй-Арт» — в 2021 году для реализации МИП компания просила предоставить ей более 15 га на Ключ-Камышенском плато.

По условиям МИП, дома на участке на улице Серафимовича должны достроить в 2024 году и не менее 2,5% жилья в них передать обманутым дольщикам. Кроме того, в течение года со дня заключения договора аренды на землю компания должна направить 120 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Куприна, 48 и 5 миллионов рублей — на долгострой на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.

СЗ «Формула комфорта» напрямую не связана со строительным бизнесом Арсена Кулиджаняна. Согласно базе данных «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в мае 2022 года и принадлежит Ольге Кулиджанян (доля в компании — 40%), Людмиле Солодкиной, супруге экс-советника губернатора НСО по спорту Александра Солодкина-старшего, (30%, она также руководила ТСЖ «Согласие» известного дома на Шевченко, 17) и Александру Суркову (30%). Контакты компании в ЕГРЮЛ не указаны.

Территория для застройки на Серафимовича сформирована из нескольких участков, ранее там находились аварийные 2-этажные дома. Долгое время территория пустовала, а местные жители просили городские власти обустроить на ней сквер перед школой № 94. В мэрии Новосибирска ответили, что правовых оснований для расторжения договора аренды с застройщиком нет (ответ департамента земельных и имущественных отношений мэрии опубликован в группе «Сквер перед 94-й школой (Новосибирск)» во «ВКонтакте»).

Новый жилой комплекс будет соседствовать с самым большим жилым самостроем, который так и не завершили, — долгостроем на улице Серафимовича, 10.

Один из домов, на месте которого построят комплекс, снесли после сильного пожара осенью 2021 года — тогда без жилья остались 9 семей.

По теме

ДолгостроиНовостройкиТелецентрМИПАрсен Кулиджанян
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter