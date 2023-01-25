Возле самого большого самостроя в Новосибирске разрешили построить высотку — жители хотели на участке сквер

По условиям МИП, дома на участке на улице Серафимовича должны достроить в 2024 году и не менее 2,5% жилья в них передать обманутым дольщикам. Кроме того, в течение года со дня заключения договора аренды на землю компания должна направить 120 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Куприна, 48 и 5 миллионов рублей — на долгострой на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.

