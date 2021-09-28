Девять семей остались без жилья после пожара в бараке на Серафимовича

В пожаре, который произошел ночью 23 сентября в бараке на 3-м переулке Серафимовича, 16 пострадало 9 семей. Все они подали документы на переселение в маневренный фонд.

Во время из огня успели выбежать 20 человек, еще двоих спасли пожарные. Как рассказывала НГС жительница барака Нелли, это не первый пожар. По ее словам, в доме до сих пор нет отопления, поэтому жильцы использовали обогреватели, а старая проводка не выдержала нагрузки.

Нелли рассказала, что их дом должны были начать расселять с конца 2019 года, но этого не произошло. За квартиру площадью 46 квадратных метров ей предлагали 2 млн 900 тысяч, но, по словам женщины, на эти деньги сложно найти «нормальный вариант».