Девять семей остались без жилья после пожара в бараке на Серафимовича

В пожаре, который произошел ночью 23 сентября в бараке на 3-м переулке Серафимовича, 16 пострадало 9 семей. Все они подали документы на переселение в маневренный фонд.
Во время из огня успели выбежать 20 человек, еще двоих спасли пожарные. Как рассказывала НГС жительница барака Нелли, это не первый пожар. По ее словам, в доме до сих пор нет отопления, поэтому жильцы использовали обогреватели, а старая проводка не выдержала нагрузки.
Нелли рассказала, что их дом должны были начать расселять с конца 2019 года, но этого не произошло. За квартиру площадью 46 квадратных метров ей предлагали 2 млн 900 тысяч, но, по словам женщины, на эти деньги сложно найти «нормальный вариант».
В мэрии подтвердили, что дом признали аварийным в 2014 году, в 2019 году прошел аукцион на расселение и развитие территории дома. Его выиграла фирма «СК-Инвест».
— В соответствии с условиями Договора обязанность по расселению дома
Всего в доме 22 квартиры, из них 7 в частной собственности, 15 — в муниципальной. Как сообщили мэрии в «СК-Инвест», к 24 сентября компания выкупила 4 квартиры у собственников. Еще 5 квартир подобрали для переселения людей из муниципального жилья:
— Указанные жилые помещения приобретаются в собственность ООО «СК-Инвест» для их дальнейшей передачи в муниципальную собственность города Новосибирска и предоставления гражданам на условиях социального найма, — рассказали в мэрии.
На момент пожара в бараке жили 9 семей — 13 взрослых и 2 детей, все они обратились в администрацию Ленинского района.
8 семьям помогли собрать документы для получения жилья в маневренном фонде.
— У одной жительницы дома отсутствуют правоустанавливающие документы на комнату, в которой она проживала, соответственно, отсутствуют основания для предоставления ей жилого помещения в маневренном фонде, от проживания в общественной организации для лиц без определенного места жительства гражданка отказалась, так как временно будет проживать у родственников, — сказали в мэрии.
Все 9 семей направили заявления на материальную помощь для покупки необходимых вещей, предварительный расчет составил
— Приняты заявления на оказание социальной помощи в натуральном виде (матрас, подушка, одеяло, постельное белье, полотенца), — сообщили в мэрии.
«СК-Инвест» на момент публикации не ответил на запрос НГС.
Что за фирма занимается расселением?
Компания «СК-Инвест» построила несколько домов в Новосибирске, один из них — клубный дом на Чаплыгина. Это 8-этажный дом всего на 35 квартир — площадью от 52 до 250 кв. м, в части из них можно установить камин (для этого предусмотрены дымоходы). Высота потолков — 3–5 метров. На последних этажах есть двухуровневые квартиры, а на крыше дома — терраса для отдыха.
По данным сайта N1.ru, 3-комнатная квартира в этом доме стоит почти 17 миллионов рублей, однушку можно купить за 8 миллионов. Квартиру там купил и сам директор компании Дмитрий Галитаров.
Еще один проект этой строительной компании — ЖК «Гагаринский» — один из самых высоких домов города. Высота дома на Линейной вместе со шпилем достигает 101,6 м. «Трешка» в этом ЖК стоит от 10 миллионов, однокомнатные квартиры — от 5 миллионов.
Учредитель и директор компании — Дмитрий Галитаров. Его сын, Никита Галитаров — действующий депутат Заксобрания (КПРФ), член Комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Никита Галитаров, по данным «Контур.Фокуса», тоже застройщик — он руководит ООО «Специализированный застройщик "Грандпарк"» и ООО «СК Центр». Доля в ООО «Специализированный застройщик "Грандпарк"» находится в залоге у ПАО Сбербанк.
Год назад компания Никиты Галитарова «Специализированный застройщик "Грандпарк"» получила разрешение на строительство 28-этажного дома на участке возле школы
Недавно Никита Галитаров выставил на продажу роскошный особняк с участком в 14 соток. В доме есть крытый бассейн, банный комплекс и веранда с видом на сосны — за всё просят 71 млн рублей.