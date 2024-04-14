13-летний мальчик пропал под Новосибирском

Под Новосибирском в селе Толмачево пропал 13-летний Владислав Левадин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 13 апреля.
Приметы Владислава: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза голубые. В день пропажи был одет в белую куртку с черными буквами, темно-синий костюм, черную кепку. С собой, предположительно, у молодого человека был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.