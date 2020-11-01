Подарил 2 миллиона: новосибирский жених Ольги Бузовой построил дом для бедной семьи из Калуги

Давид Манукян подарил дом погорельцам
Популярный блогер и певец Давид Манукян подарил дом семье из Калуги — видеоролик об этой истории появился на YouTube-канале Давида два дня назад. Погорельцы остались без крыши над головой после того, как в их дом ударила молния. Весть о трагедии облетела интернет, и Давид вызвался помочь им со строительством нового дома, но его обвинили в хайпе на чужом горе. Однако блогер сдержал слово — в октябре семья смогла заехать в заново отстроенный дом с ремонтом. Близкий друг Давида — Арут Арсенович — специально для НГС рассказал подробности истории.
Команда Давида сняла на видео весь процесс
Автор: YouTube.com
— Давид взялся помогать, потому что новость о пожаре была везде, ему кидали ее подписчики с просьбой помочь семье. Он поехал в Калугу, объявил сбор денежных средств — удалось собрать около 200 тысяч рублей, остальное он делал за свой счет, — рассказывает Арут Арсенович. — Собранных средств едва хватило бы на уборку мусора после пожара, по предварительным расчетам, на реставрацию дома необходимо около двух миллионов.
Пожар случился в июле, тогда дочь хозяина дома выложила в Instagram пост с просьбой о помощи. Государство тоже обещало помочь, но помощи семья так и не получила. По словам Арута, когда к ним приехал Давид Манукян, они не поверили в то, что такое возможно, — знаменитость из интернета построит им дом.
У Давида Манукяна несколько благотворительных проектов и большая команда помощников, следить за словом каждого человека, как он сказал в видеообращении к подписчикам на YouTube-канале, он не может. После нескольких звонков от дочери хозяина сгоревшего дома кто-то из помощников сказал ей, что их проект не актуален и заниматься им не будут. С подачи дочери в интернете начала распространяться информация оскорбительного характера о том, что Давид их обманул и решил хайпануть на чужом горе. Весть об этом тут же подхватили СМИ, и начался сумбур.
— Я с ними прямой контакт не держал, потому что я физически не успеваю общаться со всеми напрямую, к сожалению, потому что я человек, я не робот. Общаются мои помощники, которые должны это контролировать. Да, действительно, наверное, это моя ошибка — я не уследил, что сказала им помощница, какой у них велся диалог. Когда помощница сказала мне, что они начали наглеть и говорить, что чуть ли не я во всем виноват, что отцу стало плохо и это всё по моей вине. Я не понимаю, если честно. Теперь я буду тщательнее относиться ко всей информации, потому что в итоге выхожу я крайний, — комментирует случившееся Давид Манукян в видеоролике на своем YouTube-канале.
— Люди, они такие, говорят: «У вас много денег, помогите кому-нибудь, например детским домам». А когда начинаешь помогать, обвиняют в показушности, — считает Арут Арсенович и добавляет, что подобные действия популярных блогеров это не показушность, а пример того, как можно делать добро, кто-то увидит и сможет помочь нуждающимся чем сможет.
Путем переговоров конфликт с семьей удалось урегулировать, и работа активно началась — пока члены семьи пытались дозвониться до команды Давида, велись подготовительные работы к строительству. В помощи участвовала и мама Давида — женщина работает в сфере строительства и специально прилетала в Калугу из Новосибирска, чтобы оценить обстановку. Она помогла с вывозом мусора после пожара, так как ждать государственную помощь времени уже не было, необходимо было срочно начинать строительство, пока не наступили заморозки — всё это время погорельцы жили в бане или просились на ночлег к соседям. В гости к погорельцам приезжала и бабушка Давида — познакомиться, пообщаться и помочь чем сможет.
Строительство дома велось около трех месяцев — за это время восстановили стены, отреставрировали фасад здания, провели коммуникации, построили крышу. Внутри дома сделали полноценный ремонт, установили отопительный котел, а веранду переоборудовали в жилую комнату. От второго этажа пришлось отказаться, но, со слов хозяина дома, — это даже к лучшему, подниматься и спускаться по лестнице ему становилось тяжело в силу возраста.
Давид Манукян закончил проект дома
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