Подарил 2 миллиона: новосибирский жених Ольги Бузовой построил дом для бедной семьи из Калуги

— Давид взялся помогать, потому что новость о пожаре была везде, ему кидали ее подписчики с просьбой помочь семье. Он поехал в Калугу, объявил сбор денежных средств — удалось собрать около 200 тысяч рублей, остальное он делал за свой счет, — рассказывает Арут Арсенович. — Собранных средств едва хватило бы на уборку мусора после пожара, по предварительным расчетам, на реставрацию дома необходимо около двух миллионов.



Пожар случился в июле, тогда дочь хозяина дома выложила в Instagram пост с просьбой о помощи. Государство тоже обещало помочь, но помощи семья так и не получила. По словам Арута, когда к ним приехал Давид Манукян, они не поверили в то, что такое возможно, — знаменитость из интернета построит им дом.

У Давида Манукяна несколько благотворительных проектов и большая команда помощников, следить за словом каждого человека, как он сказал в видеообращении к подписчикам на YouTube-канале, он не может. После нескольких звонков от дочери хозяина сгоревшего дома кто-то из помощников сказал ей, что их проект не актуален и заниматься им не будут. С подачи дочери в интернете начала распространяться информация оскорбительного характера о том, что Давид их обманул и решил хайпануть на чужом горе. Весть об этом тут же подхватили СМИ, и начался сумбур.