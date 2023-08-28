800 миллионов долларов на двоих: дочери владельца S7 вошли в список 20 богатейших женщин России

Мария и Татьяна Филевы вошли в топ-20 богатейших женщин России, согласно рейтингу журнала Forbes Woman 2023 года, опубликованному 28 августа. Состояние дочерей основателей холдинга «Группа компаний С7» Владислава и Наталии Филевых оценивается в 800 миллионов долларов на двоих — женщинам принадлежит по 25% акции «Группы компаний С7». Ранее Мария и Татьяна в рейтинг Forbes не попадали.
— Татьяна Филева пришла в семейный бизнес простым аналитиком, затем отвечала за маркетинг, коммерцию и программу лояльности. В 2016 году Татьяна Филева стала операционным директором группы. С октября
Мария Филева с начала июля 2023 — гендиректор новой компании «С7 Маркет». Именно она проводила ребрендинг авиакомпании «Сибирь» в 2005 году.
Самой богатой россиянкой Forbes признал гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук, оценив ее состояние в 7 миллиардов долларов. У всех двадцати участниц рейтинга издание насчитало активов на 25,7 миллиарда долларов.
Напомним, мать Марии и Татьяны — Наталья Филева — разбилась при крушении частного самолета в немецком аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне в феврале 2019 года. НГС рассказал, как ей удалось построить в Сибири одну из крупнейших авиакомпаний.