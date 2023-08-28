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800 миллионов долларов на двоих: дочери владельца S7 вошли в список 20 богатейших женщин России

Мария и Татьяны Филевы владеют по 25% акций «Группы компаний С7»

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Марина и Татьяна дебютировали в рейтинге Forbes. Одна из них занималась ребрендингом авиакомпании «Сибирь» в S7

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Мария и Татьяна Филевы вошли в топ-20 богатейших женщин России, согласно рейтингу журнала Forbes Woman 2023 года, опубликованному 28 августа. Состояние дочерей основателей холдинга «Группа компаний С7» Владислава и Наталии Филевых оценивается в 800 миллионов долларов на двоих — женщинам принадлежит по 25% акции «Группы компаний С7». Ранее Мария и Татьяна в рейтинг Forbes не попадали.

— Татьяна Филева пришла в семейный бизнес простым аналитиком, затем отвечала за маркетинг, коммерцию и программу лояльности. В 2016 году Татьяна Филева стала операционным директором группы. С октября 2021-го по октябрь 2022-го была генеральным директором холдинга «Группа компаний С7», — говорится в исследовании Forbes.

Мария Филева с начала июля 2023 — гендиректор новой компании «С7 Маркет». Именно она проводила ребрендинг авиакомпании «Сибирь» в 2005 году.

Самой богатой россиянкой Forbes признал гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук, оценив ее состояние в 7 миллиардов долларов. У всех двадцати участниц рейтинга издание насчитало активов на 25,7 миллиарда долларов.

Напомним, мать Марии и Татьяны — Наталья Филева — разбилась при крушении частного самолета в немецком аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне в феврале 2019 года. НГС рассказал, как ей удалось построить в Сибири одну из крупнейших авиакомпаний.

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