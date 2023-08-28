800 миллионов долларов на двоих: дочери владельца S7 вошли в список 20 богатейших женщин России

Напомним, мать Марии и Татьяны — Наталья Филева — разбилась при крушении частного самолета в немецком аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне в феврале 2019 года. НГС рассказал, как ей удалось построить в Сибири одну из крупнейших авиакомпаний.

