По области до +28 градусов: в НСО идет жара — когда ее сменит волна холода

В Новосибирск пришла волна тепла. В городе воздух прогреется днем до +25 градусов, а по области возможны показатели и в +28 градусов. Но синоптики предупреждают — тепло надолго не задержится.



— Самый теплый день будет 22 сентября. Сохраняется хорошая погода. В Новосибирской области днем до +28 градусов. Пришло бабье лето, но ненадолго. В конце недели мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта. В субботу и воскресенье будет похолодание. Начало следующей недели будет очень холодным, — объяснила Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра. — В Новосибирске в ближайшие три дня преимущественно без осадков, 20–21 сентября ветер юго-западный 3–8 м/с, 22 сентября 5–10 м/с.