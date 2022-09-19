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По области до +28 градусов: в НСО идет жара — когда ее сменит волна холода

Тепло будет не только днем, но и ночью

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Самым теплым днем станет 22 сентября

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В Новосибирск пришла волна тепла. В городе воздух прогреется днем до +25 градусов, а по области возможны показатели и в +28 градусов. Но синоптики предупреждают — тепло надолго не задержится.

— Самый теплый день будет 22 сентября. Сохраняется хорошая погода. В Новосибирской области днем до +28 градусов. Пришло бабье лето, но ненадолго. В конце недели мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта. В субботу и воскресенье будет похолодание. Начало следующей недели будет очень холодным, — объяснила Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра. — В Новосибирске в ближайшие три дня преимущественно без осадков, 20–21 сентября ветер юго-западный 3–8 м/с, 22 сентября 5–10 м/с.

20 сентября, во вторник, ночью +9... +11 градусов, в пригороде +6... +8 градусов. В светлое время суток ожидается +19... +21 градусов.

Послезавтра, 21 сентября, в среду ночные температуры составят +8... +10 градусов, в пригороде +4... +6 градусов. Днем +21... +23 градуса.

В четверг, 22 сентября, в темное время суток будет +9... +11 градусов, днем +23... +25 градусов.

Какая погода ждет новосибирцев в конце сентября вы можете посмотреть здесь.

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