+35 градусов и мокрый снег: чего ждать от погоды в Новосибирске в сентябре

Осень начнется уже через четыре дня. Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.

Сервис «Яндекс.Погода» подготовил прогноз до 25 сентября. По его данным, днем 1 сентября воздух прогреется до +26 градусов. Потом температура два дня будет держаться на уровне в +23 градуса, а 4 сентября снова потеплеет до +26 градусов. Согласно прогнозу, который составили на остаток месяца по усредненным данным за 10 лет, 22 сентября может похолодать до +9 градусов.