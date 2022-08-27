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Тема дняЖара до +35 градусов в сентябре
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+35 градусов и мокрый снег: чего ждать от погоды в Новосибирске в сентябре

Публикуем обновленный прогноз от сервисов

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В начале месяца будет жарко

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Осень начнется уже через четыре дня. Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.

Сервис «Яндекс.Погода» подготовил прогноз до 25 сентября. По его данным, днем 1 сентября воздух прогреется до +26 градусов. Потом температура два дня будет держаться на уровне в +23 градуса, а 4 сентября снова потеплеет до +26 градусов. Согласно прогнозу, который составили на остаток месяца по усредненным данным за 10 лет, 22 сентября может похолодать до +9 градусов.

Ожидается, что ночные температуры составят <nobr class="_">+7... +17</nobr> градусов

Ожидается, что ночные температуры составят +7... +17 градусов

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Сайт World Weather прогнозирует потепление до +31 градуса днем 4 сентября. После этого температура резко опустится до +17 градусов и до конца месяца будет держаться на уровне в +12... +19 градусов.

Дождя следует ждать 11 сентября

Дождя следует ждать 11 сентября

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По информации сайта Gismeteo, 3 сентября температура днем составит +17 градусов, а на следующий день потеплеет до +35 градусов. После этого начнется постепенное похолодание. 21 сентября возможен мокрый снег, а днем температура опустится до +4 градусов.

Ночью 26 сентября возможно похолодание до -4 градусов

Ночью 26 сентября возможно похолодание до -4 градусов

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Накануне новосибирские синоптики составили прогноз на последние выходные лета и на начало рабочей недели. Может потеплеть до +25 градусов.

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