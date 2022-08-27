+35 градусов и мокрый снег: чего ждать от погоды в Новосибирске в сентябре
Публикуем обновленный прогноз от сервисов
Осень начнется уже через четыре дня. Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.
Сервис «Яндекс.Погода» подготовил прогноз до 25 сентября. По его данным, днем 1 сентября воздух прогреется до +26 градусов. Потом температура два дня будет держаться на уровне в +23 градуса, а 4 сентября снова потеплеет до +26 градусов. Согласно прогнозу, который составили на остаток месяца по усредненным данным за 10 лет, 22 сентября может похолодать до +9 градусов.
Сайт World Weather прогнозирует потепление до +31 градуса днем 4 сентября. После этого температура резко опустится до +17 градусов и до конца месяца будет держаться на уровне в
По информации сайта Gismeteo, 3 сентября температура днем составит +17 градусов, а на следующий день потеплеет до +35 градусов. После этого начнется постепенное похолодание. 21 сентября возможен мокрый снег, а днем температура опустится до +4 градусов.
Накануне новосибирские синоптики составили прогноз на последние выходные лета и на начало рабочей недели. Может потеплеть до +25 градусов.