«Ждем прохождение холодного фронта»: какая погода будет в Новосибирске в последние выходные лета

В Новосибирске в последние выходные лета будет прохладно и ветрено. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ночью температура опустится до +5 градусов.



— Завтра днем, 27 августа, мы ждем прохождение холодного фронта с северо-запада из районов северного Урала снижается к нам облачный массив, пройдут осадки. Немножко усилится ветер до 7–12 м/с в городе и до 17 м/с порывы будут по области. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и днем начнет происходить захолаживание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.