«Ждем прохождение холодного фронта»: какая погода будет в Новосибирске в последние выходные лета
Температура опустится до +5 ночью
В Новосибирске в последние выходные лета будет прохладно и ветрено. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ночью температура опустится до +5 градусов.
— Завтра днем, 27 августа, мы ждем прохождение холодного фронта с северо-запада из районов северного Урала снижается к нам облачный массив, пройдут осадки. Немножко усилится ветер до 7–12 м/с в городе и до 17 м/с порывы будут по области. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и днем начнет происходить захолаживание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
В воскресенье Новосибирск окажется в тыловой части фронта и прекратятся осадки, но будет все еще прохладно. Повышение температуры ждут с 29 августа.
В субботу, 27 августа, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с, а днем северо-западный 7–12 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, а днем +16...+18 градусов с небольшим понижением в течение дня.
В воскресенье, 28 августа, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 6–11 м/с, днем юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем обещают +19...+21 градусов.
В понедельник, 29 августа, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов.
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