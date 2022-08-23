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Тема дняКакой будет погода на 1 сентября?
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Жара в +29 или похолодание до +11? Какой будет погода в Новосибирске 1 сентября

Изучаем данные сервисов

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Согласно большинству прогнозов, погода 1 сентября будет по-осеннему теплой

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До 1 сентября осталось совсем мало времени. У родителей есть чуть больше недели на то, чтобы купить школьникам все необходимые принадлежности, а детям остается только ждать нового учебного года.

НГС решил изучить прогноз погоды на 1 сентября, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в день торжественной линейки.

По информации сайта Gismeteo, День знаний будет жарким: воздух может прогреться до +29 градусов. При этом небо будет безоблачным, а сила ветра составит около 7 м/с.

Ночью ожидается <nobr class="_">+15 градусов</nobr>

Ночью ожидается +15 градусов

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Сайт World Weather наоборот обещает прохладный день с температурой в +12 градусов. Возможен западный ветер силой в 5 м/с.

Ночью температура опустится до +11 градусов

Ночью температура опустится до +11 градусов

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Центр «Фобос» публикует свои прогнозы на сайте «Метеовести». Согласно данным, днем 1 сентября воздух прогреется до +23 градусов, будет солнечная и сухая погода.

Ночная температура составит около <nobr class="_">+11 градусов</nobr>

Ночная температура составит около +11 градусов

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По прогнозу сайта «Метеонова», утром 1 сентября будет +10 градусов, днем — +23 градуса, южный ветер силой 3–6 м/с.

К вечеру температура опустится на 1 градус

К вечеру температура опустится на 1 градус

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«Яндекс.Погода» прогнозирует дневную температуру на уровне +17... +18 градусов, утром +10... +13 градусов. При этом ожидается, что день будет облачным.

Вечером потеплеет до +19 градусов

Вечером потеплеет до +19 градусов

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Ранее НГС писал о том, какой погоды ждать в сентябре. Предварительный прогноз по данным статистики за последние годы составили популярные сервисы. Читайте подробности в нашем материале.

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