Жара в +29 или похолодание до +11? Какой будет погода в Новосибирске 1 сентября

До 1 сентября осталось совсем мало времени. У родителей есть чуть больше недели на то, чтобы купить школьникам все необходимые принадлежности, а детям остается только ждать нового учебного года.



НГС решил изучить прогноз погоды на 1 сентября, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в день торжественной линейки.