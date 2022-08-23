Жара в +29 или похолодание до +11? Какой будет погода в Новосибирске
1 сентября
Изучаем данные сервисов
До 1 сентября осталось совсем мало времени. У родителей есть чуть больше недели на то, чтобы купить школьникам все необходимые принадлежности, а детям остается только ждать нового учебного года.
НГС решил изучить прогноз погоды на 1 сентября, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в день торжественной линейки.
По информации сайта Gismeteo, День знаний будет жарким: воздух может прогреться до
Сайт World Weather наоборот обещает прохладный день с температурой в
Центр «Фобос» публикует свои прогнозы на сайте «Метеовести». Согласно данным, днем 1 сентября воздух прогреется до
По прогнозу сайта «Метеонова», утром 1 сентября будет +10 градусов, днем — +23 градуса, южный ветер силой 3–6 м/с.
«Яндекс.Погода» прогнозирует дневную температуру на уровне
Ранее НГС писал о том, какой погоды ждать в сентябре. Предварительный прогноз по данным статистики за последние годы составили популярные сервисы. Читайте подробности в нашем материале.