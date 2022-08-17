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«Пока рано о нем говорить»: новосибирские синоптики напомнили, что такое «бабье лето»

По ближайшим прогнозам ожидается прохладная погода

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Слабый дождь будет идти три дня с перерывами

Слабый дождь будет идти три дня с перерывами

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В Новосибирске в конце этой рабочей недели ожидается прохладная и дождливая погода. В субботу возможно небольшое потепление.

По данным новосибирского Гидрометцентра, с 18 по 20 августа ночью температура будет держаться на уровне +7…+9 градусов. Днем 18 и 19 августа она составит +13…+15 градусов, 20 августа — +17…+19 градусов. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер силой 3–9 м/с, небольшие дожди на протяжении трех дней с перерывами.

Пока синоптики не могут сказать, будет ли в Новосибирске «бабье лето».

— «Бабе лето» — это устойчивая теплая, ясная и безветренная погода в сентябре. Пока рано о нем говорить, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Накануне НГС изучил прогноз погоды для Новосибирска на сентябрь, который составили специальные интернет-сервисы. Рассказываем, когда возможен первый снег.

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